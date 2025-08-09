Horváth László lépéseket ígér Pogány Induló Sziget-koncertje után

Horváth László drogügyi kormánybiztos ismét nekiment Pogány Indulónak.

Pogány Induló kérdése ismét kiverte a biztosítékot. Archív fotó: MW/Havran Zoltán

A rapper a Sziget nagyszínpadán is elmondta szokásos, botránykeltőnek tartott kérdését:

Szívtatok ma rendesen?

– hangzott el a fellépésen.

A kormánybiztos Facebook-oldalán videót osztott meg a koncertről, és kemény üzenetet küldött az előadónak. Horváth szerint a zenész „drogkereskedőknek épít piacot, miközben ezzel jól is keres”, ezért szerinte semmilyen szerepe nem lehet a kábítószer elleni küzdelemben.

Hiába próbáltuk, az értelmes szó nem volt elég. Lépni kell, ezt nem hagyhatjuk ennyiben. És lépni is fogunk

– jelentette ki Horváth László, aki úgy látja, a pénteki koncert is bizonyította: a jól fizető showbiznisz része a tudatos drogpromóció.

Ez nem az első alkalom, hogy a kormánybiztos célkeresztjébe került Pogány Induló, polgári nevén Szirmai Marcell. Horváth korábban már többször kijelentette, hogy az előadó dalai nyíltan népszerűsítik a droghasználatot, ami szerinte „már nem művészi szabadság, sokkal inkább bűnrészesség”

Pogány Induló nem először beszélt drogokról a színpadon

Július közepén Gútán, a Hajómalom Fesztiválon a lelki nehézségekről kezdett beszélni, majd egy hirtelen váltással a drogokról is szó esett:

Tudom, hogy mindenkinek vannak jobb és rosszabb napjai. És tudom azt is, drága testvéreim, hogy van, amikor nagyon nehéz az életben, de csak gondoljatok arra, hogy én nekem, amikor nehéz valami, akkor... akkor beszívok

– mondta nevetve a közönségnek, majd egy pillanatra megállt.

Ezután rögtön próbálta tompítani a hatást:

Igen, ez az egyik. Ezt nem én mondtam. Viccet félretéve, most ez halál komoly: ha nekem rosszul esik valami, akkor csak rátok gondolok, és egyből minden jobb lesz.

Balhés hónapok a szegedi rapper életében

Pogány Induló korábban is többször keveredett botrányba, gyakran provokálja hallgatóságát vagy a közvéleményt kijelentéseivel. Korábban beleállt a rendőrökbe is a szegedi zenész. A koncertjén arról beszélt, hogy nem érdeklik azok az új intézkedések, amelyek éppen a kábítószer-kereskedők, és a kábítószer-fogyasztás ellen irányulnak.