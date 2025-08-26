Hamarosan itt a pótfelvételi eredményhirdetése, elárulunk mindent, amit tudnotok kell róla

A ponthúzások után szinte azonnal elindult a pótfelvételi az egyetemeken. Idén sokan lemaradtak a felvételi helyekről, ezért az augusztusi eredményhirdetést rengetegen várják.

Mutatunk mindent, amit a pótfelvételiről tudni kell

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

Először is nézzük meg, kik jogosultak a pótfelvételire?

A pótjelentkezésre csak azok adhatták be a kérelmüket, akiket nem vettek fel egy helyre sem, vagy pedig nem jelentkeztek az általános eljárásban. Az idén azonban magasabbnak számítottak a ponthatárok, ezért sokan lemaradtak a bejelölt helyekről.

Nem ez volt az egyetlen ok, amiért valaki nem jutott be egyetemi intézménybe, ugyanis sok helyen nem indultak a felsőoktatási szakképzések. Sokan panaszkodtak arra, hogy egyetlenegy általuk megjelölt FOKSZ-os képzés sem indult. Összesen 89 helyen húztak pontot, a többi szak nem hirdetett eredményt. Az iskolák azt nyilatkozták, hogy nem volt elegendő jelentkező a helyekre. Így sokan búcsút inthettek az álmaiknak – legalábbis az első körben. A másodikban nekik is van esélyük bekerülni.

Mikor és hol jelenik meg pontosan az eredmény?

A ponthatárok augusztus 27-én derülnek ki. Hasonlóan az általános eljárásban, itt is SMS-t kapnak azok, akik megadták a telefonszámukat. Ha ez nem történt meg, az eredmény a felvi.hu oldalon tekinthető meg. Amit érdemes még tudni, hogy az eredményvárás során nincsenek nagy összejövetelek, ahol közösen lehet várni az eredményt. Így, aki ilyen lehetőséget keresne, csalódni fog. A gólyatáborok pedig augusztusban lezajlottak, ezért már abból is kimarad az, aki ebben a körben nyert felvételt.

Mit tehet, aki megint nem jutott be?

Ha a pótfelvételin sem jártál sikerrel, ne csüggedj! Vannak tippjeink, hogy mégis tanulással kezdd a szeptembert. Számos egyetem kínál részismereti képzést. Ezeken a szakokon olyan tárgyakat hallgathatsz, amelyekre az álomszakodon is járnál. Vizsgázhatsz belőlük, ezáltal plusz pontokat kapsz a felvételin.

Ha már van diplomád, akkor érdemes elgondolkodni a szakirányú továbbképzéseken, amelyek nagyszerű lehetőségek arra, hogy elmélyítsd tudásodat. Ezek a képzések maximum egy-két évesek, így ennek befejeztével, újra jelentkezhetsz máshová, miközben nem maradsz ki a tanulásból. Ezekre a helyekre általában szeptember közepéig lehet jelentkezni.