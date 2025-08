Ez a megoldások napja: a Potyka étterem rejtélyére és a szentmihályi iskola problémája végére is pont kerülhet

Két grammon is múlhat egy élet: madárgyűrűzés tele meglepetéssel – videóval

Sándorfalván bárki testközelből figyelheti meg, hogyan dolgoznak a madarászok. A madárgyűrűzés nem csak tudományos munka, de élmény is, amelybe bárki bekapcsolódhat. Az MME önkéntesei minden hajnalban hálókat feszítenek ki, hogy rövid időre kézbe kerülhessenek a vonuló madarak, akár ritka fajok is. Bepillantottunk a kulisszák mögé, ahol kiderült, két gramm túlsúly is sorsfordító lehet.

80-nal jött a roller a Csongrádin: káosz, szabályhiány és védtelen testek Szeged útjain

Védtelenek és villámgyorsak. A szegedi rolleres közlekedés életveszélyessé vált. Oktatóval vettük végig azokat a helyzeteket, amikkel nap mint nap szembe kell néznünk.

Csoda történt, amiben mi is segítettünk: megvan a pénz a mozgáskorlátozott Marcu műtétjére

Hihetetlen összefogás, gyors siker: mindössze két hét alatt összegyűlt a pénz! Az adományokra a lapunkban már bemutatott négy és fél éves, koraszülöttkori agyvérzés miatt mozgáskorlátozott Vass Marcell külföldi műtétjéhez és a későbbi rehabilitációhoz volt szükség.