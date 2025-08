A szegediek már találgattak, de most végre kiderült, mi nyílik a Potykában – videóval

Szegeden több ikonikus vendéglátóhely volt, és szerencsére még van is. Az egyik ilyen a Potyka étterem, amely a ’90-es és a 2000-es években az egyik legkedveltebb volt a városban. Pár éve már csak kiszállításos menüt készített ott egy vállalkozás, legutóbb pedig az „Ez az étterem kiadó!” feliratot olvashattuk kerítésén. A tulajdonos Gyura családtól – 40 éve van birtokukban az épület – a tavalyi év végén megtudtuk, látnak esélyt arra, hogy újra vendéglőként üzemeljen. Optimizmusuk beigazolódhat: információink szerint kínai étterem létesül benne, már zajlanak az átalakítási munkák.

Már napok óta zajlanak a munkák a leendő kínai étterem helyiségeiben a Potyka étterem helyén. Fotó: Imre Péter

Elhagyatott volt az egykori Potyka étterem

Sokáig zárt ajtók, kivilágítatlan belső terek és a már említett hirdetés jelezte, hogy nincs új gazdája a vendéglátóhelynek. A közelmúltban azonban eltűnt a molinó, és az arra járók, illetve a vele szemben lévő buszmegállóban várakozók tapasztalhatták – még az esti órákban is –, hogy nyitva van az egykori étterem és a mellette levő egykori söröző ajtaja.

A petőfitelepiek azt beszélték, kínai étterem nyílik a Potykában.

Megvan mi költözik a helyére

Érdeklődtünk, és egy ott dolgozó, a kipakolt székek mögött ülő és dohányzó kínai nő igazolta a „pletykát”, elmondta: valóban kínai étterem nyílik az egykori legendás vendéglátóhelyen és a kínai ínyencségek mellett magyar fogások is szerepelnek majd a kínálatban az étlapon. A vendéglő minden valószínűség szerint tavasszal nyit, addig zajlanak az átalakítási munkák.

Más forrásból arról is értesültünk, hogy a konyha teljes berendezése megújul, a régi gépeket leselejtezte a bérlő vállalkozó.

A Potyka étterem egyébként kedvelt és színvonalas hely volt, rendszeresen tartotta a torkos csütörtököt, akkor is, amikor a megyében már alig maradtak ilyenek. Az egykori „Lila újság”, a Reggeli Délvilág ott rendezte meg egyik Év Sportolója díjátadóját – ez akkor jutott eszembe, mikor este a buszra várva néztem a kivilágított helyet, ahol még valószínűleg akkor is dolgoztak. A székeket is akkor hordták be.

Kíváncsiak a szegediek

A petőfitelepiek, akikkel beszélgettünk, elmondták: kíváncsiak az új étteremre, és bár nem mindannyian rajongtak a kínai kosztért, közölték, megkóstolják majd az ételeket.