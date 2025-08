Egy élet nyomai a romok között: a pusztuló ház története, amit a falu már csak sajnál – galériával

Már az utcára néző falak is düledeznek, de ha az ember a kerítés nélküli, gyom lepte udvarra is bátorkodik belépni, láthatja: a tető leszakadt, több fal leomlott, gyakorlatilag egy rom az egész. A pusztuló ház Magyarcsanádon, a Dózsa György utca sarkán áll – még. Egykori lakójára már nem sok tárgy emlékeztet odabent. Néhány teljesen tönkrement bútor például, ágybetét, egy kibelezett hűtő és hasonlók. A meszelt falon az egyik szobában jól kivehető egy kép helye, a földön román-magyar kéziszótár hever, no meg egy falinaptár összeragadt oldalakkal a kilencvenes évekből. Az egykori térségi vízműcég felszólító levele 2005-ös keltezésű, 1068 forintos tartozásról szól.

A pusztuló ház tetején még ott a parabolaantenna. Fotó: Szabó Imre

Sokan hulladéklerakó helynek használják

A hányatott sorsú épületre falubeliek hívták fel a figyelmünket. Amint láttuk, igaza volt: az üres romházat egyesek szeméttárolónak használják, ablakán mindenféle hulladékot dobálnak be. Érthető, hogy az errefelé élők nem igazán örülnek a szomorú helyzetnek. Az utcán azt hallottuk, a ház lakója egyedül élt, senkije se volt és nem is tudta az ingatlant senkire hagyni.

A pusztuló ház története bontással zárul

A polgármesteri hivatalban megtudtuk, Magyarcsanádon nagyjából ötszáz ház van és ezek közül egy-két tucatnyinak hasonló a sorsa. Hasonlóak persze nagyjából minden községben találhatók.