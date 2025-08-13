Különleges meteorológiai eszközre bukkantak

Maroslele és Makó között igazi ritkaságra bukkantak. Néhány nappal ezelőtt egy meterológiai rádiószonda pottyant a tarlóra. A megtaláló már messziről észrevette a szétrepedt lufi maradványait, amelyek több mint száz méterről is jól láthatóak voltak. A Dél-Alföld Meteorológia közösségi oldalán számolt be a történtekről, hozzátéve: könnyű dolga volt, hiszen kerékpározás közben már sejtette, hová eshetett a ballon.

A Maroslelei határban talált meteorológiai rádiószonda és a szétrepedt ballon maradványai. Fotó: Dél-Alföld Meteorológia/Facebook

Mi az a meterológiai rádiószonda?

A rádiószonda egy léggömbbel (ami héliummal vagy hidrogénnel van töltve) a magas légkörbe juttatott műszer, mely 25–35 km magasan méri a levegő állapotát, és az adatokat rádión továbbítja a földi vevőegység felé. A HungaroMet szerint a szonda által mért adatok alapvető fontosságú bemenő paraméterei az időjárás előrejelző modelleknek. Világszerte mintegy 850 helyen rádiószondáznak.