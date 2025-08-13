1 órája
Különleges meteorológiai eszközre bukkantak
Különleges eszközt találtak a napokban Maroslele és Makó között. Egy meterológiai rádiószonda maradványai kerültek elő, amely egy tarlón hevert a két település között.
Maroslele és Makó között igazi ritkaságra bukkantak. Néhány nappal ezelőtt egy meterológiai rádiószonda pottyant a tarlóra. A megtaláló már messziről észrevette a szétrepedt lufi maradványait, amelyek több mint száz méterről is jól láthatóak voltak. A Dél-Alföld Meteorológia közösségi oldalán számolt be a történtekről, hozzátéve: könnyű dolga volt, hiszen kerékpározás közben már sejtette, hová eshetett a ballon.
Mi az a meterológiai rádiószonda?
A rádiószonda egy léggömbbel (ami héliummal vagy hidrogénnel van töltve) a magas légkörbe juttatott műszer, mely 25–35 km magasan méri a levegő állapotát, és az adatokat rádión továbbítja a földi vevőegység felé. A HungaroMet szerint a szonda által mért adatok alapvető fontosságú bemenő paraméterei az időjárás előrejelző modelleknek. Világszerte mintegy 850 helyen rádiószondáznak.
