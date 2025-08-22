1 órája
Az adományozók napját is megédesíti a Radírozzuk ki a különbségeket! tanszergyűjtés
Immár tizedik éve szervez közösen tanszergyűjtést a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Printker. A „Radírozzuk ki a különbségeket!” elnevezésű adománygyűjtő program célja, hogy a nehéz helyzetben élő gyerekek is egyenlő esélyekkel kezdhessék az iskolát.
Hódmezővásárhely után most Szegeden is lehetőség nyílt részt venni a „Radírozzuk ki a különbségeket!” tanszergyűjtésben. Augusztus 22-én tartották az első fordulót, a következő alkalomra pedig augusztus 29-én kerül sor. A Szeretetszolgálat egy-egy jégkrémmel köszöni meg a felajánlásokat, amellyel szó szerint „megédesíti” az adakozók napját.
Megbízható kezekben vannak az adományok
– Minden évben nagy az érdeklődés az esemény iránt. Tavaly több mint száz rászorulónak tudtunk segíteni a gyűjtés által. Sokan idén is céltudatosan jöttek vásárolni, hogy az adományozásban is részt vehessenek – mondta a Printker vezérigazgatója, Varga Péter.
A vezérigazgató hozzátette: nem véletlen, hogy hosszú ideje együtt dolgoznak a Szeretetszolgálattal, hiszen tudják, hogy a felajánlások megbízható kezekbe kerülnek. A Printker nemcsak a gyűjtés szervezésében vesz részt, hanem maga is adományoz.
– Mándi Ferivel az évek alatt barátivá vált a kapcsolatunk. Így nemcsak alkalmi együttműködésről van szó, hanem közös stratégiai gondolkodással, ötleteléssel és közösségimédia-aktivitással igyekszünk segíteni az MRSZ Csongrád megyei munkáját – mesélte a Printker marketingmenedzsere, Kovács Alexandra.
Mándi Ferenc, az MRSZ adománykoordinátora és a helyi tanszergyűjtés kezdetektől szervezője elmondta: a közelmúltban egy nagyobb támogatás keretében jégkrémet kaptak, amelyet az adományozók között osztanak szét. Így az adakozás a gyerekekben is pozitív élményként marad meg.
A tapasztalatok szerint az emberek szívesen adományoznak, sokan az arcukat és nevüket is adják a cél érdekében. Többen céltudatosan vásárolnak, és nem csupán a legolcsóbb termékeket veszik meg. A szervezők hangsúlyozzák: a kicsi is számít, minden hozzájárulás értékes.
– Többször előfordult már, hogy az adományozók bevásárlás előtt odajöttek hozzánk, és megkérdezték, mire van szükségünk – mesélte Mándi Ferenc.
A kora délutáni órákra már rengeteg tanszer gyűlt össze, ami mutatja, hogy a beharangozó rövid videó nagy visszhangot kapott.
– Egy szellemes, vicces momentummal indul, ami azonnal megfogja a közönséget. Tudatosan törekszünk arra, hogy érdekes, olykor humoros tartalmakkal népszerűsítsük ezeket az ügyeket, mert azt tapasztaljuk, hogy az online közönség erre rendkívül fogékony – magyarázta Kovács Alexandra.
A támogatások eljutnak a Kárpát-medencébe minden részére
A tanszergyűjtés országos program, de a Szegeden beérkezett felajánlások elsősorban helyben maradnak, illetve a környező megyékbe – főként Békésbe és Bács-Kiskunba – is eljutnak. Az adományokat az MRSZ oldalán lehet igényelni, ugyanitt bárki felajánlást is tehet. A támogatások a Kárpát-medence minden részére eljuthatnak.
– Nem szabad elfeledkezni az önkéntesekről sem, nélkülük nem valósulhatna meg a gyűjtés. Óriási állóképesség és precíz logisztika kell ahhoz, hogy a beérkező tanszereket rekordgyorsasággal szétválogassák és eljuttassák a rászoruló gyerekekhez – hangsúlyozta a koordinátor.
A 1358-as adományvonalon lehet a gyűjtést támogatni. Minden hívás vagy az „ADOMÁNY” szó SMS-ben való elküldése 500 forint adományt jelent az MRSZ számára.
