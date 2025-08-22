Az adományozók napját is megédesíti a Radírozzuk ki a különbségeket! tanszergyűjtés

Hódmezővásárhely után most Szegeden is lehetőség nyílt részt venni a „Radírozzuk ki a különbségeket!” tanszergyűjtésben. Augusztus 22-én tartották az első fordulót, a következő alkalomra pedig augusztus 29-én kerül sor. A Szeretetszolgálat egy-egy jégkrémmel köszöni meg a felajánlásokat, amellyel szó szerint „megédesíti” az adakozók napját.

Radírozzuk ki a különbségeket! – már tíz éve segít a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Printker, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel kezdhessen iskolát. Fotó: Karnok Csaba

Megbízható kezekben vannak az adományok

– Minden évben nagy az érdeklődés az esemény iránt. Tavaly több mint száz rászorulónak tudtunk segíteni a gyűjtés által. Sokan idén is céltudatosan jöttek vásárolni, hogy az adományozásban is részt vehessenek – mondta a Printker vezérigazgatója, Varga Péter.

A vezérigazgató hozzátette: nem véletlen, hogy hosszú ideje együtt dolgoznak a Szeretetszolgálattal, hiszen tudják, hogy a felajánlások megbízható kezekbe kerülnek. A Printker nemcsak a gyűjtés szervezésében vesz részt, hanem maga is adományoz.

– Mándi Ferivel az évek alatt barátivá vált a kapcsolatunk. Így nemcsak alkalmi együttműködésről van szó, hanem közös stratégiai gondolkodással, ötleteléssel és közösségimédia-aktivitással igyekszünk segíteni az MRSZ Csongrád megyei munkáját – mesélte a Printker marketingmenedzsere, Kovács Alexandra.

A Radírozzuk ki a különbségeket! tanszergyűjtés megédesíti az adományozást

Mándi Ferenc, az MRSZ adománykoordinátora és a helyi tanszergyűjtés kezdetektől szervezője elmondta: a közelmúltban egy nagyobb támogatás keretében jégkrémet kaptak, amelyet az adományozók között osztanak szét. Így az adakozás a gyerekekben is pozitív élményként marad meg.

A tapasztalatok szerint az emberek szívesen adományoznak, sokan az arcukat és nevüket is adják a cél érdekében. Többen céltudatosan vásárolnak, és nem csupán a legolcsóbb termékeket veszik meg. A szervezők hangsúlyozzák: a kicsi is számít, minden hozzájárulás értékes.

– Többször előfordult már, hogy az adományozók bevásárlás előtt odajöttek hozzánk, és megkérdezték, mire van szükségünk – mesélte Mándi Ferenc.

A kora délutáni órákra már rengeteg tanszer gyűlt össze, ami mutatja, hogy a beharangozó rövid videó nagy visszhangot kapott.