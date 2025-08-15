augusztus 15., péntek

Technológia

36 perce

Amit a gépek elbontanak, a technológia megőrzi a szegedi rakparton

Címkék#Lixel L2 Pro LIDAR#geodéziai#rakpart rekonstrukció

A múlt egy darabja hamarosan eltűnik a rakpartról, de digitális formában bárki számára megőrzik.

Patakfalvi Ádám

A szegedi vár feltárt falaitól és a rondellától lassan búcsút vehetnek a városlakók, hiszen a rakparton jelenleg gőzerővel zajlanak a helyreállítási és közműépítési munkálatok. A nagyszabású projektben az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság is aktív szerepet vállalt: Maráz Gábor geodéziai és térinformatikai referens egy XGRIDS gyártótól származó Lixel L2 Pro LIDAR szkennerrel mérte fel a feltárt várfalakat.

Markológép és munkások dolgoznak a szegedi rakparton, háttérben a Tisza és a híd látható.
Folyamatosan zajlanak a munkálatok a szegedi rakparton, a várfal és a rondella közelében. Fotó: Karnok Csaba

 

Az így készült 3D modell nemcsak a rekonstrukciós munkák, hanem a régészeti kutatás szempontjából is kiemelkedő jelentőségű, hiszen a várfalak így nem csupán fotók és rajzok formájában maradnak fenn, hanem virtuálisan újra és újra bejárhatók, akár madártávlatból is.

A felmérés különlegességét az adja, hogy a műszert forgalmazó RoaData Kft. hozzájárulásával a modell nyilvánosan is elérhetővé válik. Ennek köszönhetően azok is megtekinthetik a feltárás részleteit, akik nem tudták a rakpart pereméről figyelemmel kísérni a munkálatokat. A digitális rekonstrukció lehetőséget teremt arra, hogy a szegedi vár múltjának egy darabja hosszú távon fennmaradjon, és bárki számára hozzáférhető legyen, miközben a helyszínen a város jövőjét építik tovább.

A rakpart rekonstrukciójának első üteme

A feltárás a rakpart rekonstrukciójának első üteme. Emiatt július 1-jétől már csak a rakpart egy részét lehet forgalmi célból használni. A beruházással szeretnék zöldebbé, élhetőbbé és emberbarátabbá tenni a rakpartot, ezzel is csökkentve a városi hőszigethatást.

Mint ahogyan korábban megírtuk, mintegy 330 méteres szakaszon dolgoznak, a híd lábától egészen a Belvedere-palotáig. A szakaszt augusztus végén nyithatják meg teljesen a forgalom előtt. A munkálatok költsége 150 millió forint, emellett további 1,3 milliárd forint pályázati forrásra is szükség van, amely a nagyobb volumenű beruházásokat és látványelemeket fedezné.

 

