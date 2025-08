Kincsek a rakpart alól gyalázatos állapotban Magyar Ede nyughelye

Nagyanyáink kertjéből a balkonra jutott, óriási trend lett ebből a sokszínű virágból

Nem is gondolná, mekkora hatása van a közösségi médiának a mindennapi életünkre. A trendek megjelennek az öltözetünkben, életmódunkban, otthonunkban, most már egyre inkább a kertünkben is. A hortenzia reneszánszát éli épp ennek köszönhetően.

Szégyen a Dugonics temetőben: a Reök-palota építészének sírján derékig ér a gaz – galériával, videóval

Turisták tömegét vonzza évről évre a Reök-palota, Szeged szívének egyik legragyogóbb ékköve. Eközben nem csak az építtető család kriptája, de a tervező sírja is méltatlan állapotban pusztul. Gaztenger uralkodott el Magyar Ede nyughelyén, amelyet a szegedi önkormányzat vett örökös gondozásba.