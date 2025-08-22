Szelektíven gyűjtöttek, 3 millió forint ütötte a markukat

– Nálunk az óvodában és az iskolában külön figyelmet fordítanak a környezettudatos nevelésre. A kerékpárút mentén hulladékgyűjtő konténereket helyeztünk ki és rendszeresen szervezünk szemétgyűjtő akciókat – mondott néhány példát Drimba Tibor, Maroslele polgármestere arra, mi minden állhat a falu mostani, három milliót érő sikerének hátterében. Az önkormányzat a pénzt azzal nyerte, hogy a regionális hulladékszállító cég, a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. meghirdette a szolgáltatási területén lévő települések közötti szelektív hulladékgyűjtő versenyt.

A regionális hulladékszállító versenye a szelektív gyűjtést ösztönözte. Illusztráció: Török János

Nem csak a leleiek lehetnek büszkék, Óföldeák és Földeák is

Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy júniusban a jelentkező településeken mérték az elvitt szelektív hulladék mennyiségét. A cél ezzel az volt, hogy ösztönözzék a szemét szétválasztását. Az eredményeket nemrég összesítették, és kiderült, Maroslele a saját kategóriájában – ide olyan települések tartoztak, ahol havonta egyszer ürítik a szelektív kukákat – első helyezett lett. Egyébként a második és a harmadik helyezett is Csongrád-Csanád vármegye egy-egy települése volt, Óföldeák és Földeák. Ezek a települések két- illetve egymillió forintot nyertek.

Mi lesz a regionális hulladékszállító 3 milliójából?

Az elnyert összeget a versenykiírás szerint csak fenntarthatósági, természet- vagy környezetvédelmi célokra lehet felhasználni. Maroslele első embere azt mondta, mindenek előtt közterületi hulladékgyűjtőket, ruhagyűjtő konténereket szeretnének belőle beszerezni. Emellett esetleg visszaváltható poharakat vásárolnak majd a helyi közösségi rendezvényekhez.