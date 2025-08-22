augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

22°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kifizetődő jó szokás

3 órája

Szelektíven gyűjtöttek, 3 millió forint ütötte a markukat

Címkék#DTKH Nonprofit Kft#szemétgyűjtési akció#szelektív

A marosleleiek olyan szorgalmasan gyűjtik a szétválogatott hulladékot, hogy nyertek vele hárommillió forintot. A regionális hulladékszállító cég versenyén nyert pénzből az önkormányzat utcai szemeteseket, ruhagyűjtő konténert és visszaváltható poharakat készül beszerezni.

Szabó Imre

– Nálunk az óvodában és az iskolában külön figyelmet fordítanak a környezettudatos nevelésre. A kerékpárút mentén hulladékgyűjtő konténereket helyeztünk ki és rendszeresen szervezünk szemétgyűjtő akciókat – mondott néhány példát Drimba Tibor, Maroslele polgármestere arra, mi minden állhat a falu mostani, három milliót érő sikerének hátterében. Az önkormányzat a pénzt azzal nyerte, hogy a regionális hulladékszállító cég, a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. meghirdette a szolgáltatási területén lévő települések közötti szelektív hulladékgyűjtő versenyt.

regionális hulladékszállító
A regionális hulladékszállító versenye a szelektív gyűjtést ösztönözte. Illusztráció: Török János

Nem csak a leleiek lehetnek büszkék, Óföldeák és Földeák is

Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy júniusban a jelentkező településeken mérték az elvitt szelektív hulladék mennyiségét. A cél ezzel az volt, hogy ösztönözzék a szemét szétválasztását. Az eredményeket nemrég összesítették, és kiderült, Maroslele a saját kategóriájában – ide olyan települések tartoztak, ahol havonta egyszer ürítik a szelektív kukákat – első helyezett lett. Egyébként a második és a harmadik helyezett is Csongrád-Csanád vármegye egy-egy települése volt, Óföldeák és Földeák. Ezek a települések két- illetve egymillió forintot nyertek.

Mi lesz a regionális hulladékszállító 3 milliójából?

Az elnyert összeget a versenykiírás szerint csak fenntarthatósági, természet- vagy környezetvédelmi célokra lehet felhasználni. Maroslele első embere azt mondta, mindenek előtt közterületi hulladékgyűjtőket, ruhagyűjtő konténereket szeretnének belőle beszerezni. Emellett esetleg visszaváltható poharakat vásárolnak majd a helyi közösségi rendezvényekhez.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu