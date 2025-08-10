1 órája
Térdig érő víz: rekordközeli alacsony vízállás a Maroson, új szigetek jöttek létre (videóval)
Olyan alacsonyan áll a Maros vize Makónál, hogy homokszigetek bukkantak elő, és egyes szakaszokon akár térdig érő vízben is át lehet gázolni a folyón.
A vízügyi adatok szerint július 28-án a vízállás mínusz 116 centiméterre csökkent, ami mindössze egy centiméterrel haladja meg a valaha mért legalacsonyabb értéket (mínusz 117 centiméter), amelyet 2022. július 21-én jegyeztek fel, írja a Pecaverzum.
Rekordközeli alacsony vízállás a Maroson Makónál
Homokszigetek és óvatosságra intés
„Egy kisebb árhullám után ismét igen alacsony a Maros vízállása. Bizonyos szakaszokon át lehet sétálni rajta – pontosabban át lehet gázolni benne. A homokszigetek ismét előkerültek” – írta Bodrogi Attila hódmezővásárhelyi amatőr meteorológus a Dél-Alföld meteorológia Facebook-oldalán, ahol fotókat is megosztott.
Hozzátette: bár a nyári hőségben sokaknak csábító lehet a fürdés vagy átgázolás, nem árt az óvatosság. A folyómeder gyorsan változik, az alacsony vízállás ellenére is vannak mélyebb részek, és a sodrás továbbra is erős.
A meteorológus a YouTube-csatornájára videót is feltöltött a homokzátonyokról.
„A Marosnak egyébként is jellegzetessége a homokzátonyok megjelenése, amelyek évről évre változó helyeken és nagyságban alakulnak ki. Most, az extrém alacsony vízállás miatt, nagy homokszigetek fejlődtek ki a folyóban” – írta.
Most valamivel magasabb a víz
A legfrissebb adatok szerint a Maros vízállása Makónál augusztus 9-én, szombaton délben mínusz 98 centiméter volt – vagyis az elmúlt hetek mélypontjához képest enyhén emelkedett, de továbbra is rendkívül alacsony.