Sekély

1 órája

Térdig érő víz: rekordközeli alacsony vízállás a Maroson, új szigetek jöttek létre (videóval)

Címkék#Makó#Maros#meteorológia

Olyan alacsonyan áll a Maros vize Makónál, hogy homokszigetek bukkantak elő, és egyes szakaszokon akár térdig érő vízben is át lehet gázolni a folyón.

Delmagyar.hu

A vízügyi adatok szerint július 28-án a vízállás mínusz 116 centiméterre csökkent, ami mindössze egy centiméterrel haladja meg a valaha mért legalacsonyabb értéket (mínusz 117 centiméter), amelyet 2022. július 21-én jegyeztek fel, írja a Pecaverzum.

Rekordközeli alacsony vízállás a Maroson Makónál: a homokszigetek között egyes helyeken térdig érő vízben is át lehet gázolni a folyón. Fotó: Dél-Alföld meteorológia
Rekordközeli alacsony vízállás a Maroson Makónál: a homokszigetek között egyes helyeken térdig érő vízben is át lehet gázolni a folyón. Fotó: Dél-Alföld meteorológia

Rekordközeli alacsony vízállás a Maroson Makónál

A vízügyi adatok szerint július 28-án a vízállás mínusz 116 centiméterre csökkent, ami mindössze egy centiméterrel haladja meg a valaha mért legalacsonyabb értéket (mínusz 117 centiméter), amelyet 2022. július 21-én jegyeztek fel.

Homokszigetek és óvatosságra intés

„Egy kisebb árhullám után ismét igen alacsony a Maros vízállása. Bizonyos szakaszokon át lehet sétálni rajta – pontosabban át lehet gázolni benne. A homokszigetek ismét előkerültek” – írta Bodrogi Attila hódmezővásárhelyi amatőr meteorológus a Dél-Alföld meteorológia Facebook-oldalán, ahol fotókat is megosztott.

Hozzátette: bár a nyári hőségben sokaknak csábító lehet a fürdés vagy átgázolás, nem árt az óvatosság. A folyómeder gyorsan változik, az alacsony vízállás ellenére is vannak mélyebb részek, és a sodrás továbbra is erős.

A meteorológus a YouTube-csatornájára videót is feltöltött a homokzátonyokról.

„A Marosnak egyébként is jellegzetessége a homokzátonyok megjelenése, amelyek évről évre változó helyeken és nagyságban alakulnak ki. Most, az extrém alacsony vízállás miatt, nagy homokszigetek fejlődtek ki a folyóban” – írta.

Most valamivel magasabb a víz

A legfrissebb adatok szerint a Maros vízállása Makónál augusztus 9-én, szombaton délben mínusz 98 centiméter volt – vagyis az elmúlt hetek mélypontjához képest enyhén emelkedett, de továbbra is rendkívül alacsony.

 

