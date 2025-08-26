Vádemelés
1 órája
Üdítővel támadt a játékvezetőre a felbőszült szurkoló
Egy tavaly tavaszi megyei focimeccsen történt incidens miatt emelt vádat a Hódmezővásárhelyi Járási Ügyészség.
A vád szerint a mérkőzés végén az egyik szurkoló a pályáról levonuló játékvezetőkre támadt rá szóban és tettleg is.
A férfi az elválasztó drótkerítésen keresztül egy üdítős dobozból locsolt rájuk, közben azt kiabálta:
ezt érdemlitek!
Ezután a dobozt a játékvezető fejéhez vágta, majd elhagyta a sportpályát.
Az ügyészség rendbontás vétségével vádolja a férfit. Arról, hogy bűnösnek találják-e, a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság dönt majd.
13 órája
