Üdítővel támadt a játékvezetőre a felbőszült szurkoló

A vád szerint a mérkőzés végén az egyik szurkoló a pályáról levonuló játékvezetőkre támadt rá szóban és tettleg is.

Rendbontás a focipályán, üdítős dobozzal támadt a férfi. Illusztráció: Shutterstock

A férfi az elválasztó drótkerítésen keresztül egy üdítős dobozból locsolt rájuk, közben azt kiabálta:

ezt érdemlitek!

Ezután a dobozt a játékvezető fejéhez vágta, majd elhagyta a sportpályát.

Az ügyészség rendbontás vétségével vádolja a férfit. Arról, hogy bűnösnek találják-e, a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság dönt majd.