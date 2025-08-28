Botka László kettős mércéje: a Reök-dédunoka segélykiáltása süket fülekre talált

Amikor Botka László polgármester a Reök-palota zöld szalonjának ötmilliós felújításával büszkélkedett közösségi oldalán, egy régi iskolai tananyag emléke ötlött föl bennem. Felrémlett, milyen nehézséget okozott hajdanán a paradoxon és az oximoron, azaz a feloldható és feloldhatatlan ellentét beazonosítása, sokáig kevertem a két fogalmat. A szegedi polgármester bejegyzését olvasva hasonló zavar támadt bennem.

A Reök-palota ragyog, a családi kripta romokban hever. Csak ott a tisztelet, hol a haszon Szegeden? Fotó: Karnok Csaba

Milliók a Reök-palotának, közöny a kriptának

A gyönyörű, szecessziós palota belső terét felújították, miközben – csupán 3,5 kilométerre attól – hagyják, hogy a Reök-család kriptája kifosztva és meggyalázva pusztuljon. A kegyeleti szégyenfoltot egyszerre emészti a gyalázat, az enyészet és a szegedi önkormányzat vállalt közönye. A helyzetet súlyosbítja, hogy a kommunizmus alatt kisemmizett Reök-család jelenlegi legidősebb leszármazottja, Reök Iván dédunokája egy hónappal ezelőtt segítségért fordult a polgármesterhez, de Botka László válaszra sem méltatta.

A dédunoka, Reök György Aba megosztotta lapunkkal, hogy milyen ok állhat a szegedi önkormányzat érdektelensége mögött. Sejtése szerint az indok meglehetősen profán: a Reök-palota (REÖK) hasznot hoz az ökormányzatnak, ellenben a szintén Magyar Ede, „a magyar Gaudí” által tervezett családi kripta nem.

Büszkeség és gyalázat: a szégyen feloldhatatlan

Emlékszem, végül Kölcsey Himnusza hozta el az áttörést számomra a paradoxon-oximoron különbségének maradandó, helyes bevésésében. Talán emiatt is támadt bennem heves zavar Botka László polgármester fent említett bejegyzését olvasván. Főképp, mert abban külön büszkeségként említette a városvezető, hogy a zöld szalon hajdanán Reök Iván dolgozószobája volt.

Ugyanis a paradoxon szó hallatán ma is nemzeti imádságunk következő sora ugrik be: „nem lelé honját a hazában”. Ám meggyőződésem szerint az, hogy a Reök-család nem lelé tisztességét Szeged városában, csak oximoron lehet.