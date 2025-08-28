augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

34°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

1 órája

Botka László kettős mércéje: a Reök-dédunoka segélykiáltása süket fülekre talált

Címkék#szégyen#REÖK – Regionális Összművészeti Központ#családi kripta#kettős mérce#sírgyalázás#reök-palota#szegedi önkormányzat#botka lászló#gyalázat

Botka László büszkén kérkedik a Reök-palota szalonjának milliós felújításával, miközben alig pár kilométerrel arrébb a Reök-kripta meggyalázva rohad szét. A polgármester még a Reök-dédunoka segélykiáltását is figyelmen kívül hagyta. A kettős mérce feloldhatatlan ellentmondás Szeged lelkiismeretében és tisztességében.

Koós Kata

Amikor Botka László polgármester a Reök-palota zöld szalonjának ötmilliós felújításával büszkélkedett közösségi oldalán, egy régi iskolai tananyag emléke ötlött föl bennem. Felrémlett, milyen nehézséget okozott hajdanán a paradoxon és az oximoron, azaz a feloldható és feloldhatatlan ellentét beazonosítása, sokáig kevertem a két fogalmat. A szegedi polgármester bejegyzését olvasva hasonló zavar támadt bennem. 

Reök
A Reök-palota ragyog, a családi kripta romokban hever. Csak ott a tisztelet, hol a haszon Szegeden? Fotó: Karnok Csaba

Milliók a Reök-palotának, közöny a kriptának

A gyönyörű, szecessziós palota belső terét felújították, miközben – csupán 3,5 kilométerre attól – hagyják, hogy a Reök-család kriptája kifosztva és meggyalázva pusztuljon. A kegyeleti szégyenfoltot egyszerre emészti a gyalázat, az enyészet és a szegedi önkormányzat vállalt közönye. A helyzetet súlyosbítja, hogy a kommunizmus alatt kisemmizett Reök-család jelenlegi legidősebb leszármazottja, Reök Iván dédunokája egy hónappal ezelőtt segítségért fordult a polgármesterhez, de Botka László válaszra sem méltatta. 

A dédunoka, Reök György Aba megosztotta lapunkkal, hogy milyen ok állhat a szegedi önkormányzat érdektelensége mögött. Sejtése szerint az indok meglehetősen profán: a Reök-palota (REÖK) hasznot hoz az ökormányzatnak, ellenben a szintén Magyar Ede, „a magyar Gaudí” által tervezett családi kripta nem. 

Büszkeség és gyalázat: a szégyen feloldhatatlan

Emlékszem, végül Kölcsey Himnusza hozta el az áttörést számomra a paradoxon-oximoron különbségének maradandó, helyes bevésésében. Talán emiatt is támadt bennem heves zavar Botka László polgármester fent említett bejegyzését olvasván. Főképp, mert abban külön büszkeségként említette a városvezető, hogy a zöld szalon hajdanán Reök Iván dolgozószobája volt.  

Ugyanis a paradoxon szó hallatán ma is nemzeti imádságunk következő sora ugrik be: „nem lelé honját a hazában”. Ám meggyőződésem szerint az, hogy a Reök-család nem lelé tisztességét Szeged városában, csak oximoron lehet. 

 

Jegyzet

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu