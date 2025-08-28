Botka László válaszra sem méltatta a Reök-dédunoka segélykiáltását

Ami nem hoz hasznot, tisztességet sem érdemel?

A levél kelte óta a szegedi önkormányzat nyíltan felvállalta a Reök családi kripta gyalázata iránti közönyét, amellyel kapcsolatban Reök György Aba úgy fogalmazott, mélyen elszomorította az önkormányzat elutasító magatartása.

– Teljesen érthetetlen az elzárkózásuk. Vajon, ha már egyáltalán nem élne Reök leszármazott (sajnos nem vagyunk messze ettől), akkor is pusztulni hagynák a síremléket? A kriptaépület Magyar Ede munkásságának egyedi darabja, ekként sem érdekli őket? Talán mert innen nem lehet sok pénzt kasszírozni, mint a Reök-palotából? – reagált a dédunoka az önkormányzat vállalt közönyére.

– Egyébként, mint az köztudott, a Reök-családot a kommunizmus fosztotta meg a vagyonától, egzisztenciájától, egyebek közt a Reök-palotától. Én egész életemben közalkalmazott voltam, de a nálam ifjabb Reök-generáció sem gazdagodott meg. Ezért nem tudjuk sem az épület állagvédelmét biztosítani, sem a sírgyalázók pusztításának következményeit helyreállítani. Ha semmi mást, de ezt a történelmi aspektust egy szociálisan érzékeny baloldali vezetésű önkormányzatnak akceptálnia illene – folytatta a dédunoka.

A Reök név több, mint egy díszes palota – többet is érdemelne

Reök György Aba a Reök-család nevezetesebb tagjaira vonatkozó ismereteit is megosztotta lapunkkal, ugyanis korántsem csak Reök Iván hajdani királyi főmérnök emelkedett ki felmenői sorából munkásságával.

– A 19. században Reök István (1816-1877) pesti ügyvéd a reformifjúság ismert alakja volt (a Nemzeti Kör, majd az Ellenzéki Kör, illetve a Radical Kör jegyzője). Az önkényuralom idején magához vette elhunyt nővére, Reök Cecília árváját, Lieb Miskát, a későbbi Munkácsy Mihályt. Reök István nagybátyja volt a híres pesti Röck gépgyár tulajdonosa, aki a magyar autógyártás kezdeteinél is bábáskodott. (A közeli rokonság ellenére a család két ága másképp írta a nevét.) Reök István fia volt Iván, a szegedi vízmérnök, aki Trianon után a horgosi birtokán maradt, vállalva a kisebbségi létet. Legkisebb fia, Andor az elszakított délvidéki magyarság egyik szószólója lett, ezért a visszacsatolást követően Szabadka főispánjává nevezték ki. Az 1944-es német megszállást követően leváltották, s még ugyanezen év vége felé Tito partizánjai Újvidéken kivégezték – sorolta a neves felmenőket Reök György Aba, aki arról is beszámolt, hogy biztosan a szegedi kriptában nyugszik Reök Iván elsőszülött fia, Reök István ügyvédbojtár, akit 1911-ben fiatalon megöltek, és Reök György Aba nagyapja, vitéz Reök Etele honvéd ezredes is.