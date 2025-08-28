augusztus 28., csütörtök

Pusztába kiáltott tisztesség

37 perce

Botka László válaszra sem méltatta a Reök-dédunoka segélykiáltását

Címkék#REÖK – Regionális Összművészeti Központ#családi kripta#sírgyalázás#szegedi önkormányzat#botka lászló

Botka László polgármester a Reök-palota zöld szalonjának felújításával kérkedik közösségi oldalán. Miközben a Reök családi kripta meggyalázva omladozik a temetőben. A Reök-dédunoka levélben fordult a polgármesterhez, de segélykiáltását Botka válaszra sem méltatta. Reök György Aba megosztotta lapunkkal, hogy szerinte milyen ok állhat az önkormányzat közönye mögött.

Koós Kata

Botka László polgármester közösségi oldalán július 30-án posztolt egy bejegyzést, amelyben bejelentette, hogy ötmillió forintból restaurálják a Reök-palota zöld szalonját. A szegedi városvezető azt is leírta, hogy ez a helyiség „a kutatások szerint Reök Iván személyes szalonja volt”, majd azzal zárta sorait: „Építjük tovább Szegedet, a szabad és sokszínű kultúra városát”. Miközben a Reök-család kriptája szégyenletes állapotban, meggyalázva és kifosztva enyészik a protestáns temetőben. A posztot látva Reök Iván vízügyi mérnök, a Reök-palota építtetőjének dédunokája, Reök György Aba július végén levelet írt a polgármesternek.  

Reök
Képalá: A zöld szalon felújítására ötmilliót költött a szegedi önkormányzat. A Reök családi kripta szégyenteljes állapotaira azonban közönnyel tekint Botka László polgármester. Tisztesség és haszon csak kéz a kézben járhat Szegeden? Archív fotó: Karnok Csaba

A Reök-dédunoka segítséget kért, Botka László rá sem hederített

Reök György Aba a szegedi polgármesternek címzett levelét megosztotta szerkesztőségünkkel. 

Tisztelt Botka Polgármester Úr!

Mint a Reök család legidősebb élő képviselője, természetesen örülök e helyiség igényes felújításának. Úgy vélem, az lenne méltó és méltányos, ha Reök Iván egykori szalonjában Szeged városa emlékszobát rendezne be a Reök család tiszteletére. Egyúttal pedig a régi hiányosságot is pótolni lehetne: végre kikerülhetne a palota homlokzatára, hogy Reök Iván szegedi vízmérnök építtette, és benne lakott családostól. Magyar Ede bármilyen zseniális építész volt, ha a dédapám nem ad szabad kezet a tervezésben, és nem finanszírozza a drága kivitelezést, ma Szeged és az ország szegényebb volna egy gyönyörű szecessziós palotával. Itt jegyzem meg, hogy a lépcsőházban elhelyezett igénytelen információs tábla Reök Ivánra vonatkozó feliratában téves adatok vannak.

Végül, de nem utolsó sorban: nemrég jutott tudomásomra, hogy a Reök család szegedi kriptáját sírrablók törték fel, és meggyalázták a sírokat. Ezúton kérem Önt és a T. Önkormányzatot, hogy – az ugyancsak Magyar Ede által tervezett – kriptaépületet szíveskedjenek helyi védelem alá venni, és a rendbehozataláról, állagvédelméről gondoskodni. Az erősen megfogyatkozott Reök család egyetlen tagja sem él már Szegeden, és nincsenek is olyan anyagi helyzetben, hogy ezt megtehessék. Így ez a kegyeleti feladat a Városra hárul, és bízom benne, hogy nem utasítja el.

Várom Polgármester Úr szíves visszajelzését.

Tisztelettel:

Dr. Reök György Aba 2025. 07. 31.

A Reök-leszármazott kérését azonban azóta sem méltatta válaszra Botka László polgármester. 

Ami nem hoz hasznot, tisztességet sem érdemel? 

A levél kelte óta a szegedi önkormányzat nyíltan felvállalta a Reök családi kripta gyalázata iránti közönyét, amellyel kapcsolatban Reök György Aba úgy fogalmazott, mélyen elszomorította az önkormányzat elutasító magatartása. 

– Teljesen érthetetlen az elzárkózásuk. Vajon, ha már egyáltalán nem élne Reök leszármazott (sajnos nem vagyunk messze ettől), akkor is pusztulni hagynák a síremléket? A kriptaépület Magyar Ede munkásságának egyedi darabja, ekként sem érdekli őket? Talán mert innen nem lehet sok pénzt kasszírozni, mint a Reök-palotából? – reagált a dédunoka az önkormányzat vállalt közönyére. 

– Egyébként, mint az köztudott, a Reök-családot a kommunizmus fosztotta meg a vagyonától, egzisztenciájától, egyebek közt a Reök-palotától. Én egész életemben közalkalmazott voltam, de a nálam ifjabb Reök-generáció sem gazdagodott meg. Ezért nem tudjuk sem az épület állagvédelmét biztosítani, sem a sírgyalázók pusztításának következményeit helyreállítani. Ha semmi mást, de ezt a történelmi aspektust egy szociálisan érzékeny baloldali vezetésű önkormányzatnak akceptálnia illene – folytatta a dédunoka. 

A Reök név több, mint egy díszes palota – többet is érdemelne

Reök György Aba a Reök-család nevezetesebb tagjaira vonatkozó ismereteit is megosztotta lapunkkal, ugyanis korántsem csak Reök Iván hajdani királyi főmérnök emelkedett ki felmenői sorából munkásságával. 

– A 19. században Reök István (1816-1877) pesti ügyvéd a reformifjúság ismert alakja volt (a Nemzeti Kör, majd az Ellenzéki Kör, illetve a Radical Kör jegyzője). Az önkényuralom idején magához vette elhunyt nővére, Reök Cecília árváját, Lieb Miskát, a későbbi Munkácsy Mihályt. Reök István nagybátyja volt a híres pesti Röck gépgyár tulajdonosa, aki a magyar autógyártás kezdeteinél is bábáskodott. (A közeli rokonság ellenére a család két ága másképp írta a nevét.) Reök István fia volt Iván, a szegedi vízmérnök, aki Trianon után a horgosi birtokán maradt, vállalva a kisebbségi létet. Legkisebb fia, Andor az elszakított délvidéki magyarság egyik szószólója lett, ezért a visszacsatolást követően Szabadka főispánjává nevezték ki. Az 1944-es német megszállást követően leváltották, s még ugyanezen év vége felé Tito partizánjai Újvidéken kivégezték – sorolta a neves felmenőket Reök György Aba, aki arról is beszámolt, hogy biztosan a szegedi kriptában nyugszik Reök Iván elsőszülött fia, Reök István ügyvédbojtár, akit 1911-ben fiatalon megöltek, és Reök György Aba nagyapja, vitéz Reök Etele honvéd ezredes is.  

 

