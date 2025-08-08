Eltűnt holttest, feltört koporsók: a szegedi önkormányzat felvállalta közönyét

Megérkezett a szegedi önkormányzat válasza a Reök-kripta ügyében. Immár vállaltan nem segítnek Reök Iván egykori királyi főmérnök leszármazottainak a meggyalázott és kifosztott családi kripta felújításában. Ahogy a Botka László vezette önkormányzat fogalmazott: „se ok, se jog, se szándék” nincs részükről erre.

A szegedi önkormányzat súlyos közönyét mementóként őrzi immár a Reök-kripta. Archív fotó: Karnok Csaba

Tényleg nincs ok a segítségnyújtásra?

Szerintem minden jóérzésű ember felkapja a fejét a sírgyalázás szó hallatán. Még csak az sem kell hozzá, hogy olyan híres família kriptája legyen az áldozat, mint a Reök-családé. A Büntető Törénykönyvben is bűncselekményként szerepel.

A Reök-kripta ablakát, padlóját, sírfülkéit betörték, a koporsókat felfeszítették, sőt az egyik koporsóból a holttest is eltűnt. Értékeket, aranyfogakat kereshettek a vandálok. A látvány sokkoló.

A szegedi önkormányzat azzal indokolta teljes közönyét, hogy Reök Iván nem nyugszik a kriptában, „csupán” rokonai, ezért nincs oka a városnak a segítségnyújtásra a kegyeleti méltóság helyreállításában.

Valóban nincs jog a Reök-kipta helyreállítására?

Reök György Aba elmondása alapján arra volt jog, hogy 1945 után kisemmizzék a Reök-leszármazottakat. A szegedi önkormányzatnak később arra volt joga, hogy átvegye a családi lakóhely, a Reök-palota tulajdonjogát, majd a leszármazottak megkérdezése nélkül üzleti céljaira hasznosítsa a Reök családnevet. Ma arra van joguk, hogy a városi kiadványokban Szeged egyik legfőbb ékeként szerepeltessék a szecessziós palotát, és belépőt szedjenek a betérőktől. Továbbá arra is volt jog, hogy a Reök-palotát tervező Magyar Ede építészről közteret nevezzenek el. Arra azonban már nincs jog, hogy a szintén Magyar Ede által tervezett Reök családi kripta helyi védettség alá kerüljön?

Szándék valóban nincs a szégyenteljes állapot felszámolására

Az vitathatatlan, hogy szándék valóban nincs a gyalázat felszámolására a városvezetés részéről. Jövőre talán ennek fényében illene jobban átgondolt beszéddel kiállnia az önkormányzati szónoknak a magyar kultúra napján.

Idén ugyanis Kozma József, a szegedi önkormányzat kulturális bizottságának elnöke úgy fogalmazott, hogy kulturális téren „a felelősségvállalásával emelkedik ki a szegedi önkormányzat”, amely idén „tízmilliárdot fordít Szeged kultúrájára”.

„Se ok, se jog, se szándék”: a súlyos szavak bevésődtek a helytörténeti emlékezetbe, a súlyos közönyt mementóként őrzi immár a meggyalázva enyésző Reök-kripta. A súlyos szégyen felelősségét pedig minden szegedi kénytelen hordozni.