Megtagadták a segítséget

1 órája

Vállalta közönyét a meggyalázott Reök-kripta ügyében a szegedi önkormányzat

Címkék#REÖK – Regionális Összművészeti Központ#sírgyalázás#reök-palota#szegedi önkormányzat#botka lászló#közöny

Oda a remény. A szegedi önkormányzat immár vállaltan közönnyel szemléli a meggyalázott Reök-kripta sorsát. A Reök-család koporsóit feltörték, holttest is eltűnt, de a városvezetés szerint ez nem az ő gondjuk. Ahogy fogalmaztak, „se ok, se jog, se szándék” nincs arra, hogy a Reök-leszármazottaknak segítsenek. Ráadásul a cikkünkben idézett, két évvel ezelőtti, horgosi események tükrében igen sajátos értelmet nyer az önkormányzat szándéknyilatkozata.

Koós Kata

Megérkezett a szegedi városvezetés válasza a Reök családi kripta ügyében, amely gyalázatos állapotban enyészik a temetőben. A Reök-palota építtetője, Reök Iván családi sírboltját vandálok fosztották ki, az ablakot, a padlót, a sírfülkéket betörték, a koporsókat felfeszítették, sőt van olyan koporsó, amelyből a holttest is eltűnt.  

Karnok Csaba
Sem a feltört koporsók, sem az eltűnt holttest nem érdekelte a szegedi önkormányzatot. A városvezetés megtagadta a segítséget a Reök-kripta helyreállítása kapcsán. Archív fotó: Karnok Csaba

A városvezetés hosszú hallgatása után Binszki József alpolgármester csillantotta meg nemrég a remény apró sugarát, amikor közölte, hogy amennyiben megkeresés érkezik hozzá a Reök-kripta kapcsán, megvizsgálják az ügyet. A levelet elküldtük, és immár a válasz is megérkezett, amivel a remény csíráját is kiirtották. A Botka László vezette szegedi önkormányzat válasza ugyanis a gyalázatra nem más, mint a teljes közöny.

Egy már felújított sír felújítását támogatná a szegedi önkormányzat? 

Reök Iván vízépítő mérnök, Szeged egykori országgyűlési képviselője volt, aki a ma Reök-palotaként ismert bérházat saját családja számára építtette lakóhelyként. Reök Iván sírja a szerbiai, vajdasági Horgos település mellett található. Szeged város önkormányzata megkeresést kapott egy vajdasági magyar civil szervezettől, akik kezdeményezték a sír felújítását. Szeged város önkormányzata kifejezte támogatási szándékát, a civil szervezetnek elküldte a támogatási szerződést, amit aláírva vár vissza

 – írta az önkormányzat válaszának első részében, ami azért felettébb érdekes, mert Reök Iván horgosi síremlékét két évvel ezelőtt, halálának századik évfordulóján újították fel a vármegyei önkormányzat támogatásával. A teljesen felújított síremléket 2023. március 11-én adták át és szentelték fel a horgosi falunap keretében, amiről a Délmagyarország és egy vajdasági hírportál is beszámolt. Utóbbi is a vármegyei önkormányzatot jelölte meg mint a síremlék felújításának mecénását. 

„Se ok, se jog, se szándék” a Reök-kripta felújítására – csak közöny

A válaszlevél második részében a következőképpen fogalmazott a szegedi önkormányzat: 

A Délmagyarország cikkében bemutatott „Reök-kripta” Reök Iván rokonainak nyugvóhelye. Szeged város önkormányzatának se oka, se joga, se szándéka nincsen sok millió forintot költeni egy nem látogatott, egyházi temetőben levő síremlékre. A kriptáról való gondoskodás a családtagok és a temetőt fenntartó egyház kötelessége.

A nem Szegeden élő leszármazottak anyagi lehetőségei azonban köztudottan nem teszik lehetővé a kripta felújítását. A temetőt gondozó Református Egyházközség a Reök-család iránti tiszteletből már sok évvel ezelőtt örökös megváltást adott a családnak a kriptára, így az öröksír lett, azaz nem kell újraváltani. A református lelkész kétszer is kérte már a szegedi önkormányzat segítégét a kripta helyreállítására, de hiába. 

Azzal kapcsolatban, hogy „se ok, se jog, se szándék” nincs a Reök-kripta felújítására a szegedi önkormányzat részéről, újfent megjegyeznénk, hogy Reök Iván volt a szegedi belváros legfőbb turistalátványossága, a Reök-palota megrendelője és építtetője, amely belépődíj megfizetésével látogatható épület évtizedek óta a szegedi önkormányzat tulajdona. Emellett a Reök családi-kriptát ugyanaz a Magyar Ede tervezte, aki az Európában is párját ritkító Reök-palota építésze volt, és akinek nevét köztér viseli Szegeden. Reök György Aba leszármazott mindezek fényében az javasolta, hogy a szegedi önkormányzat rendbe hozhatná és helyi védettség alá helyezhetné a Reök-kriptát. 

– Ennyi kegyeleti gondoskodást a várostól talán megérdemelne Reök Iván és családja – fogalmazott az ükunoka. 

Reök
A Botka László vezette szegedi önkormányzat válaszlevelében úgy fogalmazott, „se ok, se jog, se szándék” részükről a meggyalázott és kifosztott Reök családi kripta helyreállítására.  Fotó: Kuklis István

Üres szavak, semmibe vett örökségek? 

A szegedi önkormányzatnak a Reök-kripta gyalázata iránti közönye kapcsán érdemes felidéznünk Kozma József önkormányzati képviselő év eleji, magyar kultúra napi beszédét, amelyben úgy fogalmazott, hogy kulturális téren „a felelősségvállalásával emelkedik ki a szegedi önkormányzat”. Majd bejelentette, hogy 2025-ben a városvezetés több mint tízmilliárd forintot fordít Szeged kultúrájára. 

Szebb, változatosabb, erősebb, jobb a szegedi kultúra? Szerintem igen a válasz. Hogy mire alapozom ezt? Elsőként is örökségünkre

 – fogalmazott Kozma József a város kapcsán, ahol Szeged reménybeli szentje, Bálint Sándor szülőházát réges régen elbontották, ahol a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert villájának sorsa kapcsán szintén csak közönyt mutatott az önkormányzat, ahol a Kossuth-díjas Varga Mátyás díszpolgár végakaratát semmibe vették, és ahol nem csak Reök Iván családi kriptájának gyalázatát nézik el tétlenül, de a Reök-palota európai hírű tervezője, Magyar Ede sírján is derékig ér a gaz, amely sírt 2004-ben vette örökös gondozásába a szegedi önkormányzat.  

 

