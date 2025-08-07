Vállalta közönyét a meggyalázott Reök-kripta ügyében a szegedi önkormányzat

Megérkezett a szegedi városvezetés válasza a Reök családi kripta ügyében, amely gyalázatos állapotban enyészik a temetőben. A Reök-palota építtetője, Reök Iván családi sírboltját vandálok fosztották ki, az ablakot, a padlót, a sírfülkéket betörték, a koporsókat felfeszítették, sőt van olyan koporsó, amelyből a holttest is eltűnt.

Sem a feltört koporsók, sem az eltűnt holttest nem érdekelte a szegedi önkormányzatot. A városvezetés megtagadta a segítséget a Reök-kripta helyreállítása kapcsán. Archív fotó: Karnok Csaba

A városvezetés hosszú hallgatása után Binszki József alpolgármester csillantotta meg nemrég a remény apró sugarát, amikor közölte, hogy amennyiben megkeresés érkezik hozzá a Reök-kripta kapcsán, megvizsgálják az ügyet. A levelet elküldtük, és immár a válasz is megérkezett, amivel a remény csíráját is kiirtották. A Botka László vezette szegedi önkormányzat válasza ugyanis a gyalázatra nem más, mint a teljes közöny.

Egy már felújított sír felújítását támogatná a szegedi önkormányzat?

Reök Iván vízépítő mérnök, Szeged egykori országgyűlési képviselője volt, aki a ma Reök-palotaként ismert bérházat saját családja számára építtette lakóhelyként. Reök Iván sírja a szerbiai, vajdasági Horgos település mellett található. Szeged város önkormányzata megkeresést kapott egy vajdasági magyar civil szervezettől, akik kezdeményezték a sír felújítását. Szeged város önkormányzata kifejezte támogatási szándékát, a civil szervezetnek elküldte a támogatási szerződést, amit aláírva vár vissza

– írta az önkormányzat válaszának első részében, ami azért felettébb érdekes, mert Reök Iván horgosi síremlékét két évvel ezelőtt, halálának századik évfordulóján újították fel a vármegyei önkormányzat támogatásával. A teljesen felújított síremléket 2023. március 11-én adták át és szentelték fel a horgosi falunap keretében, amiről a Délmagyarország és egy vajdasági hírportál is beszámolt. Utóbbi is a vármegyei önkormányzatot jelölte meg mint a síremlék felújításának mecénását.

„Se ok, se jog, se szándék” a Reök-kripta felújítására – csak közöny

A válaszlevél második részében a következőképpen fogalmazott a szegedi önkormányzat:

A Délmagyarország cikkében bemutatott „Reök-kripta” Reök Iván rokonainak nyugvóhelye. Szeged város önkormányzatának se oka, se joga, se szándéka nincsen sok millió forintot költeni egy nem látogatott, egyházi temetőben levő síremlékre. A kriptáról való gondoskodás a családtagok és a temetőt fenntartó egyház kötelessége.

A nem Szegeden élő leszármazottak anyagi lehetőségei azonban köztudottan nem teszik lehetővé a kripta felújítását. A temetőt gondozó Református Egyházközség a Reök-család iránti tiszteletből már sok évvel ezelőtt örökös megváltást adott a családnak a kriptára, így az öröksír lett, azaz nem kell újraváltani. A református lelkész kétszer is kérte már a szegedi önkormányzat segítégét a kripta helyreállítására, de hiába.