Ijesztő adatokra mutat rá a sebészet, életveszélyben a gyerekek
A szegedi gyermeksebészeten egyre több kisgyermeket látnak el elektromos roller okozta sérülésekkel. A szakemberek szerint a járművek veszélyei jóval nagyobbak, mint sokan gondolnák.
Ijesztően sok gyermeket látnak el a szegedi gyermeksebészeten elektromos rollerrel összefüggő baleset miatt – az intézmény saját Facebook-oldalukon hívta fel a figyelmet erre a problémára.
Ezek a járművek nagy sebességre képesek, így egyetlen rossz mozdulat vagy figyelmetlen pillanat is súlyos, akár életveszélyes sérülést vagy maradandó károsodást okozhat.
Az orvosok és a szakemberek tapasztalatai szerint a sérülések gyakran a fej, a karok és a lábak területét érintik, sok esetben hosszú gyógyulási időt igényelve.
Néhány tanácsot is összegyűjtöttek:
- 12 év alatt használata nem ajánlott – ezt követően is szülői felügyelet szükséges a megfelelő fizikai és mentális érettség eléréséig!
- A védőfelszerelés legyen mindig kötelező – bukósisak, térdvédő, könyökvédő, csuklóvédő, láthatósági mellény vagy fényvisszaverő elemek!
- A közlekedési szabályok ismerete és betartása nélkülözhetetlen!
- Soha ne legyen utas – két gyermek egy járművön különösen veszélyes!
- Járdán csak tolva!
Hamarosan megváltozik a rolleresek élete
Erről írtunk májusban, amikor a KRESZ 2026-os változásairól számoltunk be, amelynek célja a biztonság növelése és a közlekedési kultúra javítása. Az új KRESZ többek között megkülönbözteti a kisebb és nagyobb teljesítményű elektromos rollereket is.
Védtelenek és villámgyorsak
Az említett szabályok szigorítására, egyértelműsítésére minél hamarabb szükség van, vélik egybehangzóan a szakértők. Az általunk megkérdezett oktató szerint a szegedi rolleres közlekedés életveszélyessé vált.
A legnagyobb veszély a hirtelen előbukkanás. Egy szűk helyen, egy takart szituációban a rolleres olyan gyorsan érkezik, hogy nincs idő reagálni. Volt már, hogy Szegeden, a Csongrádi sugárúton 80 kilométer/óra sebességgel haladt egy roller. Az ekkora sebesség nemcsak a rolleres, de az autós számára is balesetveszélyes
– nyilatkozta korábban a Délmagyarnak Sándor Zsuzsa, oktató.
Egy roller, két gyerek
Az új szabálytervezetben az is szerepel, hogy a rolleren tilos lesz utast szállítani.
A Délmagyar oldalán már írtunk arról, hogy előfordult olyan eset is, hogy egyik gyerek a másiknak a nyakában ült, úgy rollereztek.
A térfigyelő kamera felvétele alapján beazonosították őket, és a rendőrök az iskolában az osztálytársaik és az osztályfőnökeik jelenlétében magyarázták el nekik a roller helyes használatát.
