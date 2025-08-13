augusztus 13., szerda

Rolleres közlekedés

1 órája

Ijesztő adatokra mutat rá a sebészet, életveszélyben a gyerekek

Címkék#baleset#rolleres#KRESZ#gyermek

A szegedi gyermeksebészeten egyre több kisgyermeket látnak el elektromos roller okozta sérülésekkel. A szakemberek szerint a járművek veszélyei jóval nagyobbak, mint sokan gondolnák.

Patakfalvi Ádám

Ijesztően sok gyermeket látnak el a szegedi gyermeksebészeten elektromos rollerrel összefüggő baleset miatt – az intézmény saját Facebook-oldalukon hívta fel a figyelmet erre a problémára.

Rollerrel közlekedik az utcán a fiatal férfi Szegeden.
A roller nem játék, sok gyermek szenved miatta balesetet. Illusztráció: Karnok Csaba

Ezek a járművek nagy sebességre képesek, így egyetlen rossz mozdulat vagy figyelmetlen pillanat is súlyos, akár életveszélyes sérülést vagy maradandó károsodást okozhat. 

Az orvosok és a szakemberek tapasztalatai szerint a sérülések gyakran a fej, a karok és a lábak területét érintik, sok esetben hosszú gyógyulási időt igényelve.

Néhány tanácsot is összegyűjtöttek:

  • 12 év alatt használata nem ajánlott – ezt követően is szülői felügyelet szükséges a megfelelő fizikai és mentális érettség eléréséig!
  •  A védőfelszerelés legyen mindig kötelező – bukósisak, térdvédő, könyökvédő, csuklóvédő, láthatósági mellény vagy fényvisszaverő elemek!
  • A közlekedési szabályok ismerete és betartása nélkülözhetetlen!
  • Soha ne legyen utas – két gyermek egy járművön különösen veszélyes!
  • Járdán csak tolva!

Hamarosan megváltozik a rolleresek élete

Erről írtunk májusban, amikor a KRESZ 2026-os változásairól számoltunk be, amelynek célja a biztonság növelése és a közlekedési kultúra javítása. Az új KRESZ többek között megkülönbözteti a kisebb és nagyobb teljesítményű elektromos rollereket is.

Védtelenek és villámgyorsak

Az említett szabályok szigorítására, egyértelműsítésére minél hamarabb szükség van, vélik egybehangzóan a szakértők. Az általunk megkérdezett oktató szerint a szegedi rolleres közlekedés életveszélyessé vált.

A legnagyobb veszély a hirtelen előbukkanás. Egy szűk helyen, egy takart szituációban a rolleres olyan gyorsan érkezik, hogy nincs idő reagálni. Volt már, hogy Szegeden, a Csongrádi sugárúton 80 kilométer/óra sebességgel haladt egy roller. Az ekkora sebesség nemcsak a rolleres, de az autós számára is balesetveszélyes 

– nyilatkozta korábban a Délmagyarnak Sándor Zsuzsa, oktató.

Egy roller, két gyerek

Az új szabálytervezetben az is szerepel, hogy a rolleren tilos lesz utast szállítani. 

A Délmagyar oldalán már írtunk arról, hogy előfordult olyan eset is, hogy egyik gyerek a másiknak a nyakában ült, úgy rollereztek.

Elképesztő mutatványt rögzített egy kamera. Fotó: Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség

A térfigyelő kamera felvétele alapján beazonosították őket, és a rendőrök az iskolában az osztálytársaik és az osztályfőnökeik jelenlétében magyarázták el nekik a roller helyes használatát.

 

