1 órája
Elvis Presley Rolls-Royce-a lehetett egykor: ma már egy szegedi udvarban parkol – videóval, galériával
Csillogó kasztni, eredeti 3 dimenziós logó, masszív ajtók és rengeteg lóerő. Így írható le egy 50 éves Rolls-Royce Szegeden. A luxusautó különlegessége nemcsak a ritka kivitelében, de állítólagos híres előéletében rejlik. Több sztár is lehetett a tulajdonosa.
Átszelte az óceánt. Elvis Presley-é, Frank Sinatraé, Dean Martiné vagy Burt Reynoldsé is lehetett az a legendás Rolls-Royce Silver Shadow, amely ma már egy szegedi kereskedő udvarában parkol. Az 1975-ös évjáratú, úgynevezett hosszú tengelytávú veteránautó nemcsak történetével, de műszaki állapotával is kiemelkedik a hazai oldtimer-kínálatból. Mintha a levegőben lebegne – ezt mondják, akik már vezették. A járgány sok mindent megélt már, van mit mesélni róla. Mutatjuk, hogy néz ki az egyetlen híres Rolls-Royce Szegeden.
Egy hírességhez köthető Rolls-Royce Szegeden
A közel 50 éves balkormányos, kézzel gyártott, limitált kiadású luxusautó már önmagában is ritkaság. Valamikor Amerikából került Magyarországra, úgy tudják, hogy egy híres amerikai színész vezette, de ilyen típust választott például Elvis Presley vagy Frank Sinatra is. Több mint 20 évig egy győri garázsban tartották, alig 100 ezer mérfölddel, vagyis körülbelül 160 ezer kilométerrel az órájában.
– A restaurálását már mi végeztük itt Szegeden. A festés, a belső tér és a fékek is javításra szorultak, de a karosszéria gyönyörű állapota megmaradt, 20 éven át egy darab rozsda sem lett rajta – mesélte Lippai Zsolt, az autó jelenlegi tulajdonosa.
A gép nemcsak kívül, de belül is ritka darab. Felszereltsége abban az időben extrának számított: négy elektromos ablak – ami még a mai autók többségében sincs –, tempomat, klíma és elektronikus automata váltó került bele. Ehhez társul még a 200 lóerő.
Egy hírességhez köthető Rolls-Royce SzegedenFotók: Török János
– A rugós ülések – amik a mai autókban már nincsenek – és a futómű magas komfortot adnak. Ma egy új autó sem tudja ezt a vezetési élményt nyújtani – tudtuk meg a tulajdonostól.
Lippai Zsolt nem szeretné mindenáron eladni, mert ma már nehezen válna meg tőle. Kiemelte, hogy mivel nem OT-minősített veteránautó, ezért is nehéz az értékét meghatározni. Másrészt, mert a piacon szinte kizárólag jobbkormányos modelleket árulnak, ráadásul az európai vevők ritkán nézik meg a magyar kínálatot. Lippai Zsolt szerint Németországban hamarabb gazdára találna. Szerinte az oldtimer-piac jelentősen visszaesett az elmúlt években, a COVID-járvány idején viszont jobban pörgött. Akkor sokan vettek ilyen járművet, mert unatkoztak, és úgy voltak vele, hogy „legyen egy pénztemetőnk” – jegyezte meg nevetve. „Ez annak tudható be, hogy hazánk oldtimer-piaca nem reagál olyan dinamikusan az értéknövekedésre, mint a nemzetközi piacok.”
Képaláírás: Amerikai sztárokhoz köthető Rolls-Royce Szegeden. Fotó: Török János DSC_7172
Szegedi hírek
- Logika, rejtély és adrenalin: ezek a szegedi szabadulószobák mindenkit próbára tesznek
- A boltok sietnek, a kézművesek tiltakoznak: túl korán jön az ünnepi hangulat Szegedre?
- Új ingatlanbajnok a vármegyében: aranyáron keltek el a deszki építési telkek – galériával, videóval
- Bogyós gyümölcsökből főzött lekvár hozott országos elismerést a sándorfalvi őstermelőnek
- Macskatetemre bukkantak egy szegedi kutyafuttatóban