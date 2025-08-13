Elvis Presley Rolls-Royce-a lehetett egykor: ma már egy szegedi udvarban parkol – videóval, galériával

Átszelte az óceánt. Elvis Presley-é, Frank Sinatraé, Dean Martiné vagy Burt Reynoldsé is lehetett az a legendás Rolls-Royce Silver Shadow, amely ma már egy szegedi kereskedő udvarában parkol. Az 1975-ös évjáratú, úgynevezett hosszú tengelytávú veteránautó nemcsak történetével, de műszaki állapotával is kiemelkedik a hazai oldtimer-kínálatból. Mintha a levegőben lebegne – ezt mondják, akik már vezették. A járgány sok mindent megélt már, van mit mesélni róla. Mutatjuk, hogy néz ki az egyetlen híres Rolls-Royce Szegeden.

Amerikai sztárokhoz köthető Rolls-Royce Szegeden. Fotó: Török János

Egy hírességhez köthető Rolls-Royce Szegeden

A közel 50 éves balkormányos, kézzel gyártott, limitált kiadású luxusautó már önmagában is ritkaság. Valamikor Amerikából került Magyarországra, úgy tudják, hogy egy híres amerikai színész vezette, de ilyen típust választott például Elvis Presley vagy Frank Sinatra is. Több mint 20 évig egy győri garázsban tartották, alig 100 ezer mérfölddel, vagyis körülbelül 160 ezer kilométerrel az órájában.

– A restaurálását már mi végeztük itt Szegeden. A festés, a belső tér és a fékek is javításra szorultak, de a karosszéria gyönyörű állapota megmaradt, 20 éven át egy darab rozsda sem lett rajta – mesélte Lippai Zsolt, az autó jelenlegi tulajdonosa.

A gép nemcsak kívül, de belül is ritka darab. Felszereltsége abban az időben extrának számított: négy elektromos ablak – ami még a mai autók többségében sincs –, tempomat, klíma és elektronikus automata váltó került bele. Ehhez társul még a 200 lóerő.