A Rónay-család címeres porcelántálja több mint 30 ezer kilométer megtétele után tért vissza Melbourne-ből Kiszomborra

Egy helybeli civilekből álló lelkes csapat is igyekszik ápolni a Kiszombor történelmét meghatározó nemesi família, a Rónay-család emlékét. E munka során egyre-másra bukkannak elő a Rónayakhoz köthető relikviák Rónay Tibor egykori kúriájánál, illetve a tornyos kastély körül. Megírtuk például, hogy a Rónay-kastély szebbé tételén dolgozó önkéntesek a régen lezárt hátsó bejáratnál többek között egy régi, díszes, muzeális cserépkályha darabjait lelték fel, illetve hogy Rónay Tibor kúriájának egykori emésztőjéből német, angol és cseh porcelánok, teáskészletek, tányérok, boroskancsók és díszes poharak kerültek elő.

A Rónay-család címere a tányéron. Fotó: A Rónay Tibor kúria titkai oldal

A Rónay-család leszármazottja visszatért

A Rónay Tibor-féle kúria közösségi oldala most arról adott hírt, hogy az eddig összegyűlt kollekció ismét gyarapodott eggyel, ráadásul nem mindennapi módon. Magyarországra látogatott ugyanis az Ausztráliában élő Rónay-leszármazottak egyike, Nicole, Úgy tervezte, Budapestről a községbe is ellátogat családjával, hogy megnézzék az egykori Rónay-kúriákat – az Aladár- és Tibor-kúriát –, valamint a családi sírkertet. Ez végül nem sikerült, személyes okokból a tervezettnél hamarabb haza kellett utazniuk, a kiszombori csapat egyik tagja, Papp Máté azonban a fővárosban tudott találkozni velük. Ő pedig Melbourneből elhozott egy Rónay-címeres porcelántányért, amit ajándékba adott.

Több mint 30 ezer kilométert utazott

Mint a közösségi oldalon olvasható, a tányér Láng Mihály budapesti műhelyéből került Kiszomborra, majd a második világháború zűrzavaros időszakában a család költözésekor vissza Budapestre, azt követően pedig az 1950-es években Budapestről Melbourne-be. Most pedig Melbourne-ből újra Budapestre, majd Kiszomborra – azaz több mint 30 ezer kilométert tett meg. Az Aladár-kúria padlásán egyébként ugyanennek az étkészletnek néhány darabja már ki van állítva, és pár hónapja előkerült egy ugyanilyen, Láng Mihály-féle Rónay-címeres levesestál is.