Mutatjuk, mi vonzza Szegedre a távol-keleti hallgatókat

Három magyar és tíz távol-keleti hallgatóval zajlik majd a 15. Nyári Nemzetközi Karnagyi Szeminárium Szegeden augusztus 10. és 17. között. A Kardos Pál Alapítvány égisze alatt 1992 óta rendezik meg kétévente a rangos nyári egyetemet, amelynek főszervezője kezdettől fogva Rozgonyi Éva zenepedagógus, Liszt- és Bartók–Pásztory-díjas karnagy, valamint Ordasi Péter Liszt-díjas karnagy.

Rozgonyi Éva harminc éve szervezi szenvedéllyel a Nyári Nemzetközi Karnagyi Szemináriumot. Archív fotó: Frank Yvette

Rozgonyi Éva szívügye a zenei nevelés

– Ha valamilyen feladatra született az ember, akkor azt csinálja a haláláig, nemde? – reagált Rozgonyi Éva művészeti vezető arra a kérdésre, hogy mi motiválja immár több mint harminc éve a nemzetközi nyári szeminárium megszervezésére.

Elmondta, hogy idén a szokottnál is nagyobb hangsúlyt fektetnek az intonáció ügyére Kardos Pál Karvezetés III. Intonálás című könyve alapján, amely immár nem csak magyarul, de angolul, sőt japánul is elérhető. A kíséret nélküli, úgynevezett a cappella kóruséneklésnél ugyanis megkerülhetetlen az intonáció kérdése, vagyis, hogy a tiszta éneklés érdekében mikor melyik szólamhoz kell igazodni.

Rozgonyi Éva és Ordasi Péter mellett Somogyvári Tímea Zita magánénekesnő és Kerényi Marianna zongoraművész is a szeminárium tanári karát erősíti. A művészeti vezető arra is kitért, hogy munkát tolmács segíti majd, aki nem csak a japán nyelvet ismeri, de muzsikus is, így a zenei szakkifejezések fordítása sem okoz majd nehézséget neki.

Ingyenes koncerttel zárul a szemináriumi hét

A karnagyi szemináriumnak a GFE Vántus István Gyakorló Szakgimnázium épülete, a tavaly megszépült Tóth Péter-palota ad otthont, a program igen sűrű. Reggeltől vacsoráig egyéni és csoportos elméleti és gyakorlati órákon vesznek részt a hallgatók, este hat és nyolc között pedig a Bartók Béla Nőikar közreműködésével kóruspróbák zajlanak. 13 kórusművet tanulnak meg a hét folyamán. A nagyközönség számára két program is ingyenesen élvezhető lesz.

Augusztus 14-én, csütörtökön 16 órától a hallgatók kamarakoncertet adnak a Tóth Péter-palotában. Egyes hallgatók magánénekesi kvalitásukat és zongoratudásukat is megcsillogtatják, a Bartók Nőikar pedig Bartók Béla Falun című művét énekli el Kerényi Mariann zongorakíséretével, szólót énekel Sipos Rita Veronika, vezényel Valkai Dávid karvezető.