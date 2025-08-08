1 órája
Mutatjuk, mi vonzza Szegedre a távol-keleti hallgatókat
Csaknem tucatnyi távol-keleti hallgató érkezik a napfény városába vasárnap, hogy szegedi karnagyoktól tanulhassák a karvezetés fortélyait. A 15. Nyári Nemzetközi Karnagyi Szeminárium motorja Rozgonyi Éva, aki több mint három évtizede vezeti szenvedéllyel a nyári egyetemet. A szemináriumi hét végén a hallgatók és a Bartók Béla Nőikar nagyszabású, ingyenes hangversenyt adnak.
Három magyar és tíz távol-keleti hallgatóval zajlik majd a 15. Nyári Nemzetközi Karnagyi Szeminárium Szegeden augusztus 10. és 17. között. A Kardos Pál Alapítvány égisze alatt 1992 óta rendezik meg kétévente a rangos nyári egyetemet, amelynek főszervezője kezdettől fogva Rozgonyi Éva zenepedagógus, Liszt- és Bartók–Pásztory-díjas karnagy, valamint Ordasi Péter Liszt-díjas karnagy.
Rozgonyi Éva szívügye a zenei nevelés
– Ha valamilyen feladatra született az ember, akkor azt csinálja a haláláig, nemde? – reagált Rozgonyi Éva művészeti vezető arra a kérdésre, hogy mi motiválja immár több mint harminc éve a nemzetközi nyári szeminárium megszervezésére.
Elmondta, hogy idén a szokottnál is nagyobb hangsúlyt fektetnek az intonáció ügyére Kardos Pál Karvezetés III. Intonálás című könyve alapján, amely immár nem csak magyarul, de angolul, sőt japánul is elérhető. A kíséret nélküli, úgynevezett a cappella kóruséneklésnél ugyanis megkerülhetetlen az intonáció kérdése, vagyis, hogy a tiszta éneklés érdekében mikor melyik szólamhoz kell igazodni.
Rozgonyi Éva és Ordasi Péter mellett Somogyvári Tímea Zita magánénekesnő és Kerényi Marianna zongoraművész is a szeminárium tanári karát erősíti. A művészeti vezető arra is kitért, hogy munkát tolmács segíti majd, aki nem csak a japán nyelvet ismeri, de muzsikus is, így a zenei szakkifejezések fordítása sem okoz majd nehézséget neki.
Ingyenes koncerttel zárul a szemináriumi hét
A karnagyi szemináriumnak a GFE Vántus István Gyakorló Szakgimnázium épülete, a tavaly megszépült Tóth Péter-palota ad otthont, a program igen sűrű. Reggeltől vacsoráig egyéni és csoportos elméleti és gyakorlati órákon vesznek részt a hallgatók, este hat és nyolc között pedig a Bartók Béla Nőikar közreműködésével kóruspróbák zajlanak. 13 kórusművet tanulnak meg a hét folyamán. A nagyközönség számára két program is ingyenesen élvezhető lesz.
Augusztus 14-én, csütörtökön 16 órától a hallgatók kamarakoncertet adnak a Tóth Péter-palotában. Egyes hallgatók magánénekesi kvalitásukat és zongoratudásukat is megcsillogtatják, a Bartók Nőikar pedig Bartók Béla Falun című művét énekli el Kerényi Mariann zongorakíséretével, szólót énekel Sipos Rita Veronika, vezényel Valkai Dávid karvezető.
Auguszus 17-én, vasárnap 19 órától pedig a karnagy hallgatók és a Bartók Béla Nőikar az újszegedi Szent Erzsébet templomban adnak nyilvános hangversenyt, amely során a következő művek hangzanak el:
- Lassus: Adoramus te Christe
- Lassus: Adoramus te Christe
- Mendelssohn: Veni Domine
- Mendelssohn: Laudate Pueri Dominum
- Poulenc: Ave verum
- Kodály: 150. Genfi zsoltár
- Kodály: Csalfa sugár
- Kocsár: Salve Regina
- Tóth Péter: Pénteki ima
- Tóth Péter: Lángok
- Halmos: Jubilate Deo
- Bárdos: Szent Imre herceg
- Bárdos: Jubilate Deo
