augusztus 8., péntek

László névnap

20°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

51 perce

Mutatjuk, mi vonzza Szegedre a távol-keleti hallgatókat

Címkék#Kardos Pál Alapítvány#szeminárium#Szent Erzsébet templom#karvezetés#kórus koncert#hangverseny#ingyenes program#Rozgonyi Éva

Csaknem tucatnyi távol-keleti hallgató érkezik a napfény városába vasárnap, hogy szegedi karnagyoktól tanulhassák a karvezetés fortélyait. A 15. Nyári Nemzetközi Karnagyi Szeminárium motorja Rozgonyi Éva, aki több mint három évtizede vezeti szenvedéllyel a nyári egyetemet. A szemináriumi hét végén a hallgatók és a Bartók Béla Nőikar nagyszabású, ingyenes hangversenyt adnak.

Koós Kata

Három magyar és tíz távol-keleti hallgatóval zajlik majd a 15. Nyári Nemzetközi Karnagyi Szeminárium Szegeden augusztus 10. és 17. között. A Kardos Pál Alapítvány égisze alatt 1992 óta rendezik meg kétévente a rangos nyári egyetemet, amelynek főszervezője kezdettől fogva Rozgonyi Éva zenepedagógus, Liszt- és Bartók–Pásztory-díjas karnagy, valamint Ordasi Péter Liszt-díjas karnagy. 

Rozgonyi Éva szívügye a zenei nevelés.
Rozgonyi Éva harminc éve szervezi szenvedéllyel a Nyári Nemzetközi Karnagyi Szemináriumot. Archív fotó: Frank Yvette

Rozgonyi Éva szívügye a zenei nevelés

– Ha valamilyen feladatra született az ember, akkor azt csinálja a haláláig, nemde? – reagált Rozgonyi Éva művészeti vezető arra a kérdésre, hogy mi motiválja immár több mint harminc éve a nemzetközi nyári szeminárium megszervezésére. 

Elmondta, hogy idén a szokottnál is nagyobb hangsúlyt fektetnek az intonáció ügyére Kardos Pál Karvezetés III. Intonálás című könyve alapján, amely immár nem csak magyarul, de angolul, sőt japánul is elérhető. A kíséret nélküli, úgynevezett a cappella kóruséneklésnél ugyanis megkerülhetetlen az intonáció kérdése, vagyis, hogy a tiszta éneklés érdekében mikor melyik szólamhoz kell igazodni. 

Rozgonyi Éva és Ordasi Péter mellett Somogyvári Tímea Zita magánénekesnő és Kerényi Marianna zongoraművész is a szeminárium tanári karát erősíti. A művészeti vezető arra is kitért, hogy  munkát tolmács segíti majd, aki nem csak a japán nyelvet ismeri, de muzsikus is, így a zenei szakkifejezések fordítása sem okoz majd nehézséget neki. 

Ingyenes koncerttel zárul a szemináriumi hét

A karnagyi szemináriumnak a GFE Vántus István Gyakorló Szakgimnázium épülete, a tavaly megszépült Tóth Péter-palota ad otthont, a program igen sűrű. Reggeltől vacsoráig egyéni és csoportos elméleti és gyakorlati órákon vesznek részt a hallgatók, este hat és nyolc között pedig a Bartók Béla Nőikar közreműködésével kóruspróbák zajlanak. 13 kórusművet tanulnak meg a hét folyamán. A nagyközönség számára két program is ingyenesen élvezhető lesz.  

Augusztus 14-én, csütörtökön 16 órától a hallgatók kamarakoncertet adnak a Tóth Péter-palotában. Egyes hallgatók magánénekesi kvalitásukat és zongoratudásukat is megcsillogtatják, a Bartók Nőikar pedig Bartók Béla Falun című művét énekli el Kerényi Mariann zongorakíséretével, szólót énekel Sipos Rita Veronika, vezényel Valkai Dávid karvezető. 

Auguszus 17-én, vasárnap 19 órától pedig a karnagy hallgatók és a Bartók Béla Nőikar az újszegedi Szent Erzsébet templomban adnak nyilvános hangversenyt, amely során a következő művek hangzanak el:  

  • Lassus: Adoramus te Christe
  • Lassus: Adoramus te Christe 
  • Mendelssohn: Veni Domine
  • Mendelssohn: Laudate Pueri Dominum
  • Poulenc: Ave verum 
  • Kodály: 150. Genfi zsoltár 
  • Kodály: Csalfa sugár
  • Kocsár: Salve Regina
  • Tóth Péter: Pénteki ima
  • Tóth Péter: Lángok 
  • Halmos: Jubilate Deo 
  • Bárdos: Szent Imre herceg
  • Bárdos: Jubilate Deo

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu