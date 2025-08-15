Előkerült egy 70 éves filmhíradó felvétel: 400 holdon termett a rózsa Kopáncson – videóval

Az 1955 augusztusában készült anyag a Magyar Filmhíradó 31. adásában volt látható, de ma is bárki megtekintheti. Érdemes is megnézni, hiszen az a rózsaültetvény ma már a múlté.

A rózsaültetvény folyamatosan illatozott, volt sárga, fehér, rózsaszín, piros és szinte fekete, vagyis mélybordó színű rózsa is. Képünk illusztráció: Shutterstock

Repülővel vitték külföldre a kopáncsi rózsát

A Rózsaszüret Kopáncson című tudósítást zenei aláfestés kísérte. „A szirmait bontogató illatos rózsa a költők és a szerelmesek örök témája. De amíg a tő virágot hajt, sok munka jár vele. 400 holdon terem a Gloria di Roma, Space és egyéb nemes rózsa a Hódmezővásárhellyel határos Kopáncson. A többszörös élüzemkertészetben tavasztól késő őszig tart a szüret. Naponta 3000 szál rózsát szednek. A friss virágot vesszőkosarakba csomagolják, és a kényes növényt jegelik, hogy kibírja a szállítást. A kora délután szedett rózsát a szegedi repülőtérre szállítják, ahonnan még az esti géppel elindul a fővárosba és külföldre a magyar nemes rózsa.”

Már a hódmezővásárhelyiek sem nagyon emlékeznek arra, hogy hajdan milyen rózsaültetvénnyel büszkélkedett a település kopáncsi része. Aki végignézi az alig másfél perces filmhíradó-részletet, lehet, hogy ráismer a szüleire, nagyszüleire.

Találtunk Kopáncson egy férfit, aki a rózsaültetvény dolgozója volt!

Kopáncson több tanyába is bekopogtattunk, hogy megkérdezzük, mit tudnak a kopáncsi rózsáról. Legtöbben csak annyit, hogy a mai Dobay kertészet helyén működött, de másról nem hallottak. Azonban megtaláltuk Bánfi Sándort, aki legénykorában két évig dolgozott a neves rózsakertészetben, igaz, nem akkor, amikor a kisfilm készült, hanem 12 évvel később…

– A 400 holdas rózsakert a vasúton túl volt, most a Dobay kertészet működik ott, nekik más a profiljuk. A rózsakert régen a Hódmezővásárhelyi Kertészeti Vállalaté volt. Én 1967–68-ban dolgoztam náluk. Onnan vonultam be a kötelező sorkatonai szolgálatom letöltésére. Amikor leszereltem, már nem oda mentem vissza, de máig jól emlékszem a rózsakerti időszakomra – mondta a ma már nyugdíjas férfi. Tőle tudtuk meg azt is, hogy a Hódmezővásárhelyi Kertészeti Vállalat később Csongrád Megyei Kertészeti Vállalattá alakult, és ez a cég számolta fel a rózsaültetvényt. Átálltak szegfűtermesztésre és cserepesvirág-termesztésre. Bánfi Sándor még arra is emlékezett, hogy 1974-ben az akkori NDK-sok építettek egy 1 hektáros üvegházat, ott termesztették a szegfűt.