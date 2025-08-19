Különös jelenet állította meg a forgalmat Szegeden, olyasmi érkezett a tisztítóba, amit senki nem felejt

Ilyet nem mindennap látni Szeged belvárosában: egy fiatalember embernagyságú, hófehér plüssmackót cipelt a hátán végig a Szent István téren. A látvány már önmagában is sokakat megmosolyogtatott, de az igazi csavar akkor jött, amikor a férfi a közeli ruhatisztítóba vonult be a gigantikus játékkal.

Óriás plüssmackó tisztítása Szegeden: Miklós ajándékba szánta, de előbb biztonság kedvéért a ruhatisztítóba vitte az állatot. Fotó: Török János

Óriás plüssmackó a tisztítóban

Mint kiderült, Kovács Miklós kisfiának szánta ajándékba a hatalmas medvét, ám előtte biztosra akart menni, ezért beadta tisztításra. A Patyolat alkalmazottját nem érte sokként a szokatlan megbízás, állítása szerint látott ő már cifrább dolgokat is. Egy valamire azonban felhívta a figyelmet: a plüssök varrása könnyen engedhet, így előfordulhat, hogy a mosás során a mackó feje „önálló életre kel”, azaz leszakad. A különös kuncsaft tisztítása végül nem került vagyonokba: mindössze egy nagypárna árában vállalták a munkát.

Hátán a mackóval, így vitte a mosodába a hatalmas állatot. Fotó: Török János

A legfurcsább történetek a ruhatisztítóból

Ha már szóba került, elárultak néhány emlékezetes esetet is. Volt, aki egy erősen szennyezett matrachuzatot hozott be azzal a magyarázattal, hogy azon hunyt el a nagymama. Más alkalommal egy drága, márkás pulóvert vittek tisztíttatni, amit vérfoltok borítottak. Szerencsére gyorsan tisztázódott, hogy nem embervér, csupán egy disznóvágás nyomai. A domaszéki traktoros felvonulás egyik résztvevője pedig egy emberméretű nyúljelmezt hozott be egyszer.

Ami viszont biztosan nem kerülhet be a gépek közé: a „vállalhatatlan” darabok. A nagyon undorító, például ürülékkel szennyezett ruhákat kategorikusan visszautasítják.