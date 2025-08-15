Hit, kirándulás és közösségi programok: ezért imádják a gyerekek a ruzsai hittantábort

A ruzsai nyár nem telhet el ruzsai hittantábor nélkül: az egyhetes foglalkozásokból, kirándulásokból és közösségi programokból álló tábor mára meghatározó, visszatérő eseménnyé vált a helyi egyházi életben és a falu családjai számára.

A ruzsai hittantábor évek óta népszerű programja a ruzsai nyárnak. Fotó: Facebook/Urunk Színeváltozása Plébánia

Ruzsai hittantábor: a nyár szíve

Az Urunk Színeváltozása Plébánia szervezésében zajló kezdeményezés az évek során nemcsak létszámban nőtt, hanem programkínálatában és helyszíneiben is gazdagodott — a résztvevők élményei és a helyi lapok beszámolói szerint a tábor immár a falu nyári ritmusának része.

Hogyan indult, rövid visszatekintés

A ruzsai hittantábor kezdetben kisebb, helyi közösségi kezdeményezésként indult, hogy a gyermekek számára a nyár aktív, hitoktatással és közösségi programokkal teli alternatívát nyújtson.

A tábor tematikus napokkal, kirándulásokkal és közösségi programokkal várja a gyerekeket — a szervezők célja mindig is az volt, hogy a hittan tananyagát játékos, élményszerű formában adják át.

Egy emlékezetes pillanat

Mint azt Negyela Zoltán plébános Facebook-bejegyzésében kifejtette, a hittantábor jó keverékét adja az imának és foglalkozásoknak, a kézműves és sportfoglalkozásoknak, és a közösségi programoknak. A ruzsai tábor különlegessége, hogy a helyi plébános aktív részvétele és a közösségi támogatás lehetővé tette a kirándulásokat is, például korábban a mórahalmi gyógyfürdő felkeresését. A hittanosok néhány éve együtt töltöttek egy napot a Szent Erzsébet Gyógyfürdőben, ahol a gyerekek megúsztatták az atyát.

A plébános és a közösség szerepe

A helyi lelkipásztor és a plébánia aktív munkája kulcsfontosságú a tábor sikerében. A plébános személyes jelenléte, a házszenteléseken, családlátogatásokon és a tábori programokon való részvétele segítette a közösség összekovácsolódását. Negyela atya hosszú időn át végzett szolgálata és elkötelezettsége nagyban hozzájárult a hittantábor népszerűsödéséhez.