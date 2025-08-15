augusztus 15., péntek

Mária névnap

29°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sikeres helyi kezdeményezés

1 órája

Hit, kirándulás és közösségi programok: ezért imádják a gyerekek a ruzsai hittantábort

Címkék#hittantábor#Urunk Színeváltozása#Negyela Zoltán#Ruzsa#plébánia

A ruzsai nyár egyik legmeghatározóbb eseménye ez, amely évek óta összeköti a helyi gyerekeket és családokat. A ruzsai hittantábor tematikus programokkal, kirándulásokkal és lelki feltöltődéssel várja a résztvevőket.

Arany T. János

A ruzsai nyár nem telhet el ruzsai hittantábor nélkül: az egyhetes foglalkozásokból, kirándulásokból és közösségi programokból álló tábor mára meghatározó, visszatérő eseménnyé vált a helyi egyházi életben és a falu családjai számára.

Vidámak a gyerekek a ruzsai hittantáborban.
A ruzsai hittantábor évek óta népszerű programja a ruzsai nyárnak. Fotó: Facebook/Urunk Színeváltozása Plébánia

Ruzsai hittantábor: a nyár szíve

Az Urunk Színeváltozása Plébánia szervezésében zajló kezdeményezés az évek során nemcsak létszámban nőtt, hanem programkínálatában és helyszíneiben is gazdagodott — a résztvevők élményei és a helyi lapok beszámolói szerint a tábor immár a falu nyári ritmusának része. 

Hogyan indult, rövid visszatekintés

A ruzsai hittantábor kezdetben kisebb, helyi közösségi kezdeményezésként indult, hogy a gyermekek számára a nyár aktív, hitoktatással és közösségi programokkal teli alternatívát nyújtson. 

A tábor tematikus napokkal, kirándulásokkal és közösségi programokkal várja a gyerekeket — a szervezők célja mindig is az volt, hogy a hittan tananyagát játékos, élményszerű formában adják át. 

Egy emlékezetes pillanat

Mint azt Negyela Zoltán plébános Facebook-bejegyzésében kifejtette, a hittantábor jó keverékét adja az imának és foglalkozásoknak, a kézműves és sportfoglalkozásoknak, és a közösségi programoknak. A ruzsai tábor különlegessége, hogy a helyi plébános aktív részvétele és a közösségi támogatás lehetővé tette a kirándulásokat is, például korábban a mórahalmi gyógyfürdő felkeresését. A hittanosok néhány éve együtt töltöttek egy napot a Szent Erzsébet Gyógyfürdőben, ahol a gyerekek megúsztatták az atyát

A plébános és a közösség szerepe

A helyi lelkipásztor és a plébánia aktív munkája kulcsfontosságú a tábor sikerében. A plébános személyes jelenléte, a házszenteléseken, családlátogatásokon és a tábori programokon való részvétele segítette a közösség összekovácsolódását. Negyela atya hosszú időn át végzett szolgálata és elkötelezettsége nagyban hozzájárult a hittantábor népszerűsödéséhez. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu