Fantasztikus vásár Ruzsán, annál nagyszerűbb teljesítmények a kajak-kenu világbajnokságon

Vasárnap hatalmas érdeklődés mellett zajlott a nyár utolsó vására: forgalmi dugó, tömeg, parkolóhelyet kereső autósok, vidám eladók és vevők. A ruzsai vásár hangulatát a kedvező időjárás is meghatározta. Az árusok szerint a tanévkezdés is sokakat a vásárba vonzott.

Valószínűleg rekordszámú látogató érkezett a ruzsai vásár forgatagába, ahol a parkolás és az időjárás is meghatározta a hangulatot. Fotó: Karnok Csaba

Ruzsai vásár: egy veterán árus elárulta, hol érdemes vásározni Csongrád-Csanádban – galériával, videóval

A vasárnapi ruzsai vásár sztárja nem más volt mint a parkolóhely! Kilenc órakor a Ruzsa tábla után több tíz méterrel állt a vásárba igyekvő kocsisor vége. Araszolva haladtunk, sokan már a falun kívül leparkoltak az út mellett. Ott is végig autók álltak. A vásár területén 500 forint a parkolás. Az egyik parkolási díjat szedő asszony úgy fogalmazott, kaotikus a helyzet, de olyan két óra és lecsendesedik. Mondta ezt negyed tíz körül.