Fantasztikus vásár Ruzsán, annál nagyszerűbb teljesítmények a kajak-kenu világbajnokságon

Címkék#MVM Szegedi VE#ruzsai vásár#világbajnokság#galéria

Összegyűjtöttük a nap legfontosabb történéseit. Remek zárónapon vannak túl a szegedi kajak-kenusok, tömött sorok a ruzsai vásárban.

Delmagyar.hu

Vasárnap hatalmas érdeklődés mellett zajlott a nyár utolsó vására: forgalmi dugó, tömeg, parkolóhelyet kereső autósok, vidám eladók és vevők. A ruzsai vásár hangulatát a kedvező időjárás is meghatározta. Az árusok szerint a tanévkezdés is sokakat a vásárba vonzott.

ruzsai vásár: régiségek, ételek és remek hangulat
Valószínűleg rekordszámú látogató érkezett a ruzsai vásár forgatagába, ahol a parkolás és az időjárás is meghatározta a hangulatot. Fotó: Karnok Csaba

Ruzsai vásár: egy veterán árus elárulta, hol érdemes vásározni Csongrád-Csanádban – galériával, videóval

A vasárnapi ruzsai vásár sztárja nem más volt mint a parkolóhely! Kilenc órakor a Ruzsa tábla után több tíz méterrel állt a vásárba igyekvő kocsisor vége. Araszolva haladtunk, sokan már a falun kívül leparkoltak az út mellett. Ott is végig autók álltak. A vásár területén 500 forint a parkolás. Az egyik parkolási díjat szedő asszony úgy fogalmazott, kaotikus a helyzet, de olyan két óra és lecsendesedik. Mondta ezt negyed tíz körül.

Ruzsai vásár állatokkal és antik holmikkal

Fotók: Karnok Csaba

Megnéztük a makói templomtornyot, és nem hittünk a szemünknek, mit láttunk odafent – galériával, videóval

Nagy sikerrel zárult a szombati Szent István téri nap: fergeteges koncertek, bemutatók, a kicsinek aszfaltrajz-, a felnőtteknek bográcsos főzőverseny kínált szórakozást. Mi a városrész ünnepének egyik kísérő programján is részt vettünk és felmentünk a Szent István plébániatemplom tornyába, a harangokhoz.

A makói templomtorony titkai

Fotók: Szabó Imre

Nem is gondolnád, de spanyol tengerparti otthonod is lehet egy szegedi panel árából

Mindenki szeretne lakást, házat vásárolni magának, de az árak hazánkban, például Szegeden is elszabadultak. Ismerősöm Spanyolországban üdült és megnézte, hogy mennyibe kerül ott egy-egy ingatlan, mennyire elérhető a magyarok számára, milyen mélyen kellene zsebbe nyúlni. Azt tapasztalta, 40-60 millió forintért már szép, kényelmes otthont vehetünk, idehaza olykor egy panelért is elkérnek ennyit.

Csodálatos nap Milánóban, három szegedi is világbajnoki címet szerzett!

Elképesztő zárás Milánóban! A gyorsasági kajak-kenu világbajnokság utolsó versenynapján az MVM Szegedi VE versenyzői közül világbajnok lett Nádas Bence, valamint Kiss Ágnes és Nagy Bianka a női kenu négyessel is aranyérmes!

Elárulta a forráskúti mentőcsapat vezetője: így mentenek embert éjjel és nappal

A forráskúti központú mentőcsapat, a D.O.R.T. Speciális Mentők országosan ismertek és elismertek. Vezetőjük, Gyuris Norbert elkötelezett az emberek megsegítése, mentése mellett.

