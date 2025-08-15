Dupla annyiba került, mint eredetileg, de nem a város pénze bánta, menet közben nyertek rá pályázati forrást – galériával, videóval

Hódmezővásárhelyen, a Sarokház előtti parkban áthelyezték Szántó Kovács János szobrát, létrehoztak több mint 690 négyzetméter felületű sétányt, elültettek 10 fát, okospadot telepítettek, épült egy vizes látványelem is. Nem olyan, amit amit két éve ígértek, de már az avatón is sokan megcsodálták és örültek, hogy a hatalmas forróságban rájuk fújta a szél a vízpárát.

Ilyen lett a főtér Sarokház előtti új, interaktív vizes attrakciója. Fotó: Kovács Erika

Nem csak a vásárhelyieknek, a turistáknak is épült

A beruházás célja egy olyan hasznos közösségi tér létrehozása volt, amely nemcsak a vásárhelyiek, hanem a turisták számára is vonzó. „A projekt kiemelt fontosságot tulajdonít a klímatudatosságnak a zöldfelület növelésével, és diverzitásával, valamint a csapadékvíz megtartásával.” - hangzott el a Sarokház előtti térrész ünnepélyes avatóján, pénteken délután. A beruházás 2023 nyarán kezdődött.

Mire elkészült, majdnem dupla annyiba került, mint amennyit 2023-ban, az első közbeszerzés után az önkormányzat beharangozott. Önerős beruházásnak indult, végül 2024-ben pályázati forrásból, a Széchenyi Terv Plusz Programból valósult meg.