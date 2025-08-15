augusztus 15., péntek

Elkészült

1 órája

Dupla annyiba került, mint eredetileg, de nem a város pénze bánta, menet közben nyertek rá pályázati forrást – galériával, videóval

Címkék#Szántó Kovács János#sarokház rehabilitáció#Márki-Zay Péter#Hódmezővásárhely

Az első közbeszerzés nyertese, aki később lelépett az előleggel, még 129 millió forintos ajánlattal nyerte el Hódmezővásárhelyen, a Kossuth tér Sarokház előtti területének rehabilitációját, ami végül szinte dupla annyiba került, 251 millió 930 ezer forintból készült el. Eredetileg az önkormányzat önerőből valósította volna meg, végül az utolsó fillérig vissza nem térítendő pályázati forrásból fizették ki. A Sarokház előtti parkot pénteken adták át.

Kovács Erika

Hódmezővásárhelyen, a Sarokház előtti parkban áthelyezték Szántó Kovács János szobrát, létrehoztak több mint 690 négyzetméter felületű sétányt, elültettek 10 fát, okospadot telepítettek, épült egy vizes látványelem is. Nem olyan, amit amit két éve ígértek, de már az avatón is sokan megcsodálták és örültek, hogy a hatalmas forróságban rájuk fújta a szél a vízpárát.

Megnyílt a sarokházak előtti park.
Ilyen lett a főtér Sarokház előtti új, interaktív vizes attrakciója. Fotó: Kovács Erika

Nem csak a vásárhelyieknek, a turistáknak is épült

A beruházás célja egy olyan hasznos közösségi tér létrehozása volt, amely nemcsak a vásárhelyiek, hanem a turisták számára is vonzó. „A projekt kiemelt fontosságot tulajdonít a klímatudatosságnak a zöldfelület növelésével, és diverzitásával, valamint a csapadékvíz megtartásával.” - hangzott el a Sarokház előtti térrész ünnepélyes avatóján, pénteken délután. A beruházás 2023 nyarán kezdődött.

Mire elkészült, majdnem dupla annyiba került, mint amennyit 2023-ban, az első közbeszerzés után az önkormányzat beharangozott. Önerős beruházásnak indult, végül 2024-ben pályázati forrásból, a Széchenyi Terv Plusz Programból valósult meg.

A hódmezővásárhelyi parkot pénteken adták át

Fotók: Kovács Erika

A Sarokház előtti beruházást botrányok övezték

Lapunk is folyamatosan beszámolt a 2023-ben kezdődő fejlesztésre. A Kossuth tér Sarokház előtti rehabilitációját 2023-ban nyerte el egy fővárosi vállalkozás. Tavaly nyárra kellett volna, hogy elkészüljön a beruházás, de a munka néhány hónapon belül megállt. 2024 elején még mindenki azt hitte, azért, mert tél van és várják a jó időt, de kiderült, hogy a vállalkozó lelépett az előleggel. Az is napvilágra került, hogy az önkormányzat jól elbaltázta a szerződést. Erről 2024-ben Márki-Zay Péter polgármester egy videóban így beszélt: „A hivatal munkatársaira azóta nagyon neheztelek, mivel, ha a kivitelező időnként csupán egyetlen fűszálat is megmozgat és ez bekerül az építési naplóba, akkor nem tudjuk a szerződést arra hivatkozva felmondani, hogy ott nem zajlik munkavégzés. Csak akkor tudjuk felbontani a megállapodást, ha 40 napig nem végeznek semmilyen munkát.” 

Ősszel még további növényeket telepítenek

Új közbeszerzést kellett kiírni, amit egy szegedi vállalkozás nyert. Ők időben teljesítették a munkát.

– Tíz új fát ültettünk el, ami több, mint amennyit ki kellett vágni a fejlesztéshez. Locsolórendszert hoztunk létre, vízforgató rendszer készült az interaktív vizes felülethez, amire ha rálépünk, akkor kezd el bugyogni. A térfejlesztésnél a zöldítés volt az egyik fő szempont. Ami még hátra van, növények telepítése, amire a mostani időjárás nem alkalmas – mondta Márki-Zay Péter a megnyitón.

 

 

