1 órája
Egy évig felhasználható strandbelépőt kap, aki vért ad
A hódmezővásárhelyi fürdő 4000 strandbelépőt adományozott a Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád Vármegyei Szervezetének, amivel a vásárhelyi véradók önzetlen segítségét ismerik majd el. A strandbelépő egyszeri alkalomra szól a donoroknak.
A strandbelépő adományozása már hagyomány, hosszú évek óta kapják ajándékba a vármegyei véradók. A támogatás összege közel 13 millió forint.
Ezzel is szeretnének köszönetet mondani a donoroknak
– Az együttműködés eredményeként a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda összesen 4 ezer tiszteletjegyet, mintegy 12,8 millió forint értékben, ajánl fel azoknak a véradóknak, akik 2026. december 31-ig vért adnak Csongrád-Csanád vármegye területén. A tiszteletjegyek egyszeri, díjmentes belépésre jogosítanak a vásárhelyi fürdőbe. A város ezzel szeretné kifejezni köszönetét mindazoknak, akik önkéntes véradásukkal mások életét mentik meg – áll a lapunkhoz is eljuttatott közleményben.
Számozott lesz a strandbelépő
A megállapodás alapján a Vöröskereszt vállalja, hogy a megadott időszakban minden véradónak átad egy sorszámozott, a felnőtt napi belépőjeggyel azonos értékű, 3200 forintos tiszteletjegyet, amelyet 2026. december 31-ig lehet felhasználni.
Fontosnak tartják a véradást
– Hódmezővásárhely önkormányzata rendkívül fontosnak tartja az önkéntes véradást, és ezzel a támogatással kívánja elismerni azok fáradozását, akik önzetlenül cselekednek mások életéért.
A város célja a támogatással az is, hogy felhívja a figyelmet a véradás jelentőségére, és példát mutasson a társadalmi felelősségvállalás ügyében is – fogalmaztak.
