Egy évig felhasználható strandbelépőt kap, aki vért ad

A hódmezővásárhelyi fürdő 4000 strandbelépőt adományozott a Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád Vármegyei Szervezetének, amivel a vásárhelyi véradók önzetlen segítségét ismerik majd el. A strandbelépő egyszeri alkalomra szól a donoroknak.

Kovács Erika

A strandbelépő adományozása már hagyomány, hosszú évek óta kapják ajándékba a vármegyei véradók. A támogatás összege közel 13 millió forint. 

strandbelépőt kapnak a vármegyei véradók.
A kapott strandbelépővel a vásárhelyi strandon fürdőzhet a jövő év végéig 4000 véradó. Illusztráció: Shutterstock

Ezzel is szeretnének köszönetet mondani a donoroknak

– Az együttműködés eredményeként a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda összesen 4 ezer tiszteletjegyet, mintegy 12,8 millió forint értékben, ajánl fel azoknak a véradóknak, akik 2026. december 31-ig vért adnak Csongrád-Csanád vármegye területén. A tiszteletjegyek egyszeri, díjmentes belépésre jogosítanak a vásárhelyi fürdőbe. A város ezzel szeretné kifejezni köszönetét mindazoknak, akik önkéntes véradásukkal mások életét mentik meg – áll a lapunkhoz is eljuttatott közleményben.

Számozott lesz a strandbelépő

A megállapodás alapján a Vöröskereszt vállalja, hogy a megadott időszakban minden véradónak átad egy sorszámozott, a felnőtt napi belépőjeggyel azonos értékű, 3200 forintos tiszteletjegyet, amelyet 2026. december 31-ig lehet felhasználni. 

Fontosnak tartják a véradást

– Hódmezővásárhely önkormányzata rendkívül fontosnak tartja az önkéntes véradást, és ezzel a támogatással kívánja elismerni azok fáradozását, akik önzetlenül cselekednek mások életéért.

A város célja a támogatással az is, hogy felhívja a figyelmet a véradás jelentőségére, és példát mutasson a társadalmi felelősségvállalás ügyében is – fogalmaztak.

 

