A kánikula ellen ide menj hűsölni, a fürdőzők szerint ezek a legjobb strandok a megyében – videóval
Az augusztusi hőségben még jól eső időtöltés a vízparti kikapcsolódás. Összegyűjtöttük, melyek azok a strandok Szegeden és környékén, ahová érdemes lehet elmenni a hétvégén.
A belföldi kirándulások igen népszerűek a nyár utolsó felében. Kedvelt túraútvonalakon barangolhatunk vagy városnézős kirándulásokat is szervezhetünk. Ebben a meleg időjárásban sokan döntenek inkább a fürdőzés mellett. Vannak olyan fürdők és strandok Szegeden, amelyek színvonala külföldön is elismert.
Kiváló minősítésűek a szegedi fürdők a Google értékelések szerint
- Napfényfürdő Aquapolis – 4,5 csillag
Európa egyik leghosszabb egész évben működő vízi csúszdáit lehet kipróbálni itt, de az élménymedencék felnőttek számára is kellemes kikapcsolódást tartogatnak.
- Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő – 4,4 csillag
A belvárosban található műemléképületen neoreneszánsz és török jegyeket is felfedezhetünk, eklektikus stílusban épült 1896-ban. Nemcsak gyógyhatású, wellnessfürdővel is ellátott, emellett pazar építészeti látványt is nyújt.
- Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő – 4,6 csillag
Nagyszerű értékeléssel rendelkező fürdő, amely gyógyhatásáról híres. Az értékelések szerint kifejezetten hatásos ízületi panaszok esetén. Minden korosztály igényeit kielégíti, hiszen több medencével, szaunával, parkos és napos területekkel egyaránt ellátott.
Kihagyhatatlan strandok Szegeden és a környező településeken
- Sándorfalvi Nádastó Szabadidőpark – 4,7 csillag
Természetközeli élményt kínál a bányató, családok számára is ideális választás. Közkedvelt helyszín, hiszen tiszta és megfizethető lehetőség.
- Mindszenti Bárka Dog Beach – 4,4 csillag
Szegedtől néhány kilométerre ingyenesen látogatható szabadstrand. A homokos part napernyőkkel is ellátott, ráadásul kutyabarát, így a kedvenceknek sem kell otthon maradniuk.
- Lapos Beach Szeged – 4,5 csillag
Ha Szeged, akkor persze nem maradhat ki a felsorolásból a Lapos Beach sem. Hangulatos, jól felszerelt szabadstrand, amely kihagyhatatlan nyári program.
Csendes kikapcsolódás és wellness vagy a homokos Tisza-part a családdal és barátokkal – mindet megtalálhatod a közelben.
