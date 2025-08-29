Hogyan hatnak a stressztényezők a növényekre? Új kutatás indult az SZTE-n

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Növénybiológiai Tanszékén Feigl Gábor adjunktus vezetésével, az MTA Lendület programjának támogatásával zajlik az ötéves projekt. A cél: feltérképezni, hogyan reagálnak a növények a különféle szennyezésekre, és hogyan lehet fokozni ellenálló képességüket.

Az SZTE kutatói a stressztényezők hatását vizsgálják a növények növekedésére és egészségére, hogy ellenállóbb fajták szülessenek. Fotó: Shutterstock

Miért fontos a stressztényezők vizsgálata?

A növényeket a valós, szántóföldi körülmények között egyszerre több stressz éri – például szennyező anyagok, nanorészecskék, mikroműanyagok vagy akár antibiotikum-maradványok. Ezek kombinált hatása miatt a növények gyengülhetnek, kevésbé lesznek ellenállók, és ez végső soron terméshozam-csökkenéshez vezethet.

Innovatív megoldások: szilícium és mikroorganizmusok

A kutatók a magcsírázás korai szakaszában kétféle előkezelést vizsgálnak:

nanoformátumú szilícium-dioxiddal,

valamint bio priminggal, vagyis mikroorganizmusokkal való kezeléssel.

Ezek az eljárások fokozhatják a növények stressztűrő képességét, és hosszú távon segíthetik a mezőgazdasági fajok ellenállását a szennyezett környezetben.

A laborból a szántóföldre

A kutatás harmadik szakaszában a laboratóriumi eredményeket fokozatosan átültetik a mezőgazdasági gyakorlatba. Ez nemcsak a terméshozam növelésében segíthet, hanem hozzájárulhat a fenntarthatóbb, környezetkímélőbb gazdálkodáshoz is.

Fitoremediáció: növényekkel a tisztább talajért

A projekt további előnye lehet, hogy olyan növényfajokat azonosítanak, amelyek képesek a talaj és a víz megtisztítására, például nehézfémek vagy más szennyezők eltávolítására. Bár a fűzfélék már ismerten jól viselik a toxikus fémeket, az újabb stressztényezők – például a mikroműanyagok – esetében még kevés az ismeret.

A kutatás hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövő mezőgazdasága ellenállóbb legyen a környezeti kihívásokkal szemben, és egyben segíthet a szennyezett területek helyreállításában is.