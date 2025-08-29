augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

28°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi egyetemi hírek

1 órája

Hogyan hatnak a stressztényezők a növényekre? Új kutatás indult az SZTE-n

Címkék#Feigl Gábor#mikroorganizmus#stressztényező

Szegeden indul egy nagyszabású kutatás, amely azt vizsgálja, hogyan befolyásolják a különféle emberi eredetű szennyezések és stressztényezők a növények növekedését, egészségét és terméshozamát.

Delmagyar.hu

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Növénybiológiai Tanszékén Feigl Gábor adjunktus vezetésével, az MTA Lendület programjának támogatásával zajlik az ötéves projekt. A cél: feltérképezni, hogyan reagálnak a növények a különféle szennyezésekre, és hogyan lehet fokozni ellenálló képességüket.

Az SZTE kutatói a stressztényezők hatását vizsgálják a növények növekedésére és egészségére, hogy ellenállóbb fajták szülessenek.
Az SZTE kutatói a stressztényezők hatását vizsgálják a növények növekedésére és egészségére, hogy ellenállóbb fajták szülessenek. Fotó: Shutterstock

Miért fontos a stressztényezők vizsgálata?

A növényeket a valós, szántóföldi körülmények között egyszerre több stressz éri – például szennyező anyagok, nanorészecskék, mikroműanyagok vagy akár antibiotikum-maradványok. Ezek kombinált hatása miatt a növények gyengülhetnek, kevésbé lesznek ellenállók, és ez végső soron terméshozam-csökkenéshez vezethet.

Innovatív megoldások: szilícium és mikroorganizmusok

A kutatók a magcsírázás korai szakaszában kétféle előkezelést vizsgálnak:

  • nanoformátumú szilícium-dioxiddal,
  • valamint bio priminggal, vagyis mikroorganizmusokkal való kezeléssel.

Ezek az eljárások fokozhatják a növények stressztűrő képességét, és hosszú távon segíthetik a mezőgazdasági fajok ellenállását a szennyezett környezetben.

A laborból a szántóföldre

A kutatás harmadik szakaszában a laboratóriumi eredményeket fokozatosan átültetik a mezőgazdasági gyakorlatba. Ez nemcsak a terméshozam növelésében segíthet, hanem hozzájárulhat a fenntarthatóbb, környezetkímélőbb gazdálkodáshoz is.

Fitoremediáció: növényekkel a tisztább talajért

A projekt további előnye lehet, hogy olyan növényfajokat azonosítanak, amelyek képesek a talaj és a víz megtisztítására, például nehézfémek vagy más szennyezők eltávolítására. Bár a fűzfélék már ismerten jól viselik a toxikus fémeket, az újabb stressztényezők – például a mikroműanyagok – esetében még kevés az ismeret.

A kutatás hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövő mezőgazdasága ellenállóbb legyen a környezeti kihívásokkal szemben, és egyben segíthet a szennyezett területek helyreállításában is.

 

Szegedi egyetemi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu