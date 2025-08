Megújul a Szabadság tér: gyerekparadicsom, modern sportpark épül

Újabb jelentős fejlesztés kezdődik Alsóvároson, amelynek megvalósulásával a környékbeli lakosok régi álma válik valóra – jelentette be az örömhírt Mihálffy Béla országgyűlési képviselő közösségi oldalán. A városrész központi tere, a Szabadság tér újul meg 140 millió forintból. Ahogy Mihálffy Béla fogalmazott, egy igazi gyermek- és sportpark jön létre a területen.

A Szabadság tér felújítása a héten kezdődik és előreláthatóan fél évig tart majd. Ahogy Mihálffy Béla orsággyűlési képviselő fogalmazott, igazi gyermek- és sportpark jön létre a területen. Fotó: Karnok Csaba

Sportpálya, új futókör és térfigyelő kamerák: így alakul át a Szabadság tér

A Szabadság tér fejlesztése a futókör megújítását és a régi salakpálya helyett egy új rekortán pálya építését is magában foglalja. Megszűnik továbbá a téren a sötétség, új közvilágítást építenek ki. Mindemellett egy teljesen új, multifunkcionális sportpályát is kialakítanak, ahol információink szerint kosárlabdázni, kézilabdázni, röplabdázni és focizni is tudnak majd a gyerekek.

Arról már Botka László polgármester számolt be közösségi oldalán, hogy a közvilágítás LED-izzós lesz, és térfigyelő kamerákat is telepítenek térre. A Szabadság tér felújítása ezen a héten kezdődik, és körülbelül fél évig fog tartani.

Milliárdos felújítások Alsóvároson

Mihálffy Béla néhány hete Alsóváros másik két komoly fejesztéséről is beszámolt. Amint megírtuk, két kulcsfontosságú közlekedési csomópont is megújul a városrészben.

A Tompai kapu út és a Vadkerti tér vonatkozásában 800 millió forintból valósul meg az új burkolat kialakítása, forgalomtechnikai fejlesztések és a gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása. További 600 millió forintot pedig a Vám tér fejlesztésére fordítanak.

– Az 1,4 milliárd forintos fejlesztésnek köszönhetően így nem csak új burkolatot, hanem biztonságosabb közlekedést, zöldebb környezetet és élhetőbb Alsóvárost tudunk kialakítani – fogalmazott Mihálffy Béla.