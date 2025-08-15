Fél év, és rá sem ismerünk: óriási átalakulás kezdődött a Szabadság téren

Elkezdődött az alsóvárosi Szabadság tér felújítása. Egyelőre még csak markológépek dolgoznak azon, hogy az alsóvárosiak egyik kedvenc helye 140 millió forintból teljesen megújuljon. A fejlesztést már régóta várták a helyiek, ami várhatóan fél évig tart majd.

A Szabadság tér felújítása elkezdődött, várhatóan fél évig tart majd. Fotó: Török János.

Zajlik Szabadság tér felújítása, munkagépek vannak a helyszínen

A fejlesztés végére egy igazi gyermek- és sportpark épül meg, ahol új sportpálya, futókör, modern közvilágítás és térfigyelő kamerarendszer is lesz. A rekortán futókör megújul, és a régi salakpálya helyére egy multifunkcionális sportpálya épül, ahol kosárlabdázni, kézilabdázni, röplabdázni és focizni is lehet majd. Arról már korábban Botka László polgármester számolt be közösségi oldalán, hogy a közvilágítás LED-izzós lesz, és térfigyelő kamerákat is telepítenek s térre. Így a közvilágítás nemcsak biztonságosabb, de energiahatékonyabb is lesz. A térfigyelő kamerák pedig növelik a közbiztonságot.

Ez a fejlesztés része annak a nagyszabású, összesen 1,4 milliárd forintos beruházásnak, amely Alsóváros közlekedési csomópontjainak megújítását is magában foglalja. Mihálffy Béla néhány hete elmondta, hogy a Tompai kapu út és a Vadkerti tér vonatkozásában 800 millió forintból valósul meg az új burkolat kialakítása, forgalomtechnikai fejlesztések és a gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása. További 600 millió forintot pedig a Vám tér fejlesztésére fordítanak.

– Az 1,4 milliárd forintos fejlesztésnek köszönhetően így nem csak új burkolatot, hanem biztonságosabb közlekedést, zöldebb környezetet és élhetőbb Alsóvárost tudunk kialakítani – fogalmazott Mihálffy Béla.

Az első markolókat látva egyértelmű, hogy Alsóváros hamarosan megújul. Egy modern, barátságos és aktív közösségi tér születik meg.