Szabó Róbert és családja otthona a nyári viharban vált lakhatatlanná, de a szegedi és tiszaszigeti közösség összefogott értük

A júliusi vihar, ami az egész Dél-Alföldön végigsöpört, életeket forgatott fel és írt át. A Tiszaszigeten élő Szabó Róbert és családja pillanatok alatt veszítette el az otthonuk jelentős részét. A szél letépte a házuk tetejét, beáztak a szobák, tönkrementek a bútorok, szinte minden, ami addig az otthont jelentette számukra. Az emberek eddig több mint 1 millió forintot adakoztak számukra, amihez a szigeti önkormányzat is hozzátett még egy esemény kapcsán 200 ezret. Tiszasziget összefogott értük.

Jótékonysági délutánt tartottak a Somogyi Könyvtárban Szabó Róbert és családja megsegítésére. Fotó: Karnok Csaba.

Szabó Róbert és családja nem adta fel

– A két kisgyermekemmel voltunk otthon, amikor eltűnt a tető a fejünk fölül. A kisebbik fiam éppen abban a hálószobában aludt, ahol a legnagyobb kár történt. Arra ébredt, hogy felkaptam az ágyból – mesélte lapunknak Szabó-Udvardy Nikolett, az édesanya. A pusztítás szinte az egész házat elérte, ám a legnagyobb csoda mégis az volt, hogy senki sem sérült meg.

A család jelenleg ideiglenesen a rokonoknál lakik, miközben otthonuk felújítása, lassan ugyan, de halad. A tető fóliázása és lécezése megtörtént, a következő hetekben jön a gipszkartonozás, a festés és a szobák rendbetétele. Minden azonban nemcsak lelki, de anyagi terhet is ró a családra, egy olyan terhet, amit egyedül nem biztos, hogy el tudnak viselni. A Szabó család története megérintette a szegedieket. A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár szombaton jótékonysági délutánt tartott "Család, megújulás, remény" címmel, aminek bevétele teljes egészében a családot illeti.

A délutánon Dr. Papp Melinda meseterapeuta, meseíró és egyetemi adjunktus arról beszélt, hogyan segíthetnek a történetek feldolgozni a traumát, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Sánta Dávid édesapa, író és mentálhigiénés szakember beszélt az apai szerep kihívásairól válsághelyzetben. Kálci, azaz Horváth-Boros Klára, gasztroblogger saját dedikált receptkönyveit lehetett megvásárolni, a bevételének 30 százalékát ajánlotta fel.

A Somogyi Könyvtár gyűjtésével, az eddig összegyűlt adományokból és a tiszaszigeti önkormányzat segítségével, remény nyílt arra, hogy a Szabó család újra visszatérjen otthonába. Ferenczi Ferenc Tiszasziget polgármestere lapunknak azt nyilatkozta, nem volt kérdés arra vonatkozóan, hogy segítenek a családnak. A jövőhéten lesz egy testületi ülés, ahol eldöntik, mennyivel támogatják a felújítás költségeit. A segítségükben teljesen biztosak.