28 perce
Szabó Róbert és családja otthona a nyári viharban vált lakhatatlanná, de a szegedi és tiszaszigeti közösség összefogott értük
Egy pusztító nyári vihar pillanatok alatt tette lakhatatlanná otthonukat. Szabó Róbert és családja számára mégsem a károk jelentik a legnagyobb veszteséget. Már látják a fényt az alagút végén, mert Szeged és Tiszasziget is összefogott értük.
A júliusi vihar, ami az egész Dél-Alföldön végigsöpört, életeket forgatott fel és írt át. A Tiszaszigeten élő Szabó Róbert és családja pillanatok alatt veszítette el az otthonuk jelentős részét. A szél letépte a házuk tetejét, beáztak a szobák, tönkrementek a bútorok, szinte minden, ami addig az otthont jelentette számukra. Az emberek eddig több mint 1 millió forintot adakoztak számukra, amihez a szigeti önkormányzat is hozzátett még egy esemény kapcsán 200 ezret. Tiszasziget összefogott értük.
Szabó Róbert és családja nem adta fel
– A két kisgyermekemmel voltunk otthon, amikor eltűnt a tető a fejünk fölül. A kisebbik fiam éppen abban a hálószobában aludt, ahol a legnagyobb kár történt. Arra ébredt, hogy felkaptam az ágyból – mesélte lapunknak Szabó-Udvardy Nikolett, az édesanya. A pusztítás szinte az egész házat elérte, ám a legnagyobb csoda mégis az volt, hogy senki sem sérült meg.
A család jelenleg ideiglenesen a rokonoknál lakik, miközben otthonuk felújítása, lassan ugyan, de halad. A tető fóliázása és lécezése megtörtént, a következő hetekben jön a gipszkartonozás, a festés és a szobák rendbetétele. Minden azonban nemcsak lelki, de anyagi terhet is ró a családra, egy olyan terhet, amit egyedül nem biztos, hogy el tudnak viselni. A Szabó család története megérintette a szegedieket. A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár szombaton jótékonysági délutánt tartott "Család, megújulás, remény" címmel, aminek bevétele teljes egészében a családot illeti.
A délutánon Dr. Papp Melinda meseterapeuta, meseíró és egyetemi adjunktus arról beszélt, hogyan segíthetnek a történetek feldolgozni a traumát, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Sánta Dávid édesapa, író és mentálhigiénés szakember beszélt az apai szerep kihívásairól válsághelyzetben. Kálci, azaz Horváth-Boros Klára, gasztroblogger saját dedikált receptkönyveit lehetett megvásárolni, a bevételének 30 százalékát ajánlotta fel.
A Somogyi Könyvtár gyűjtésével, az eddig összegyűlt adományokból és a tiszaszigeti önkormányzat segítségével, remény nyílt arra, hogy a Szabó család újra visszatérjen otthonába. Ferenczi Ferenc Tiszasziget polgármestere lapunknak azt nyilatkozta, nem volt kérdés arra vonatkozóan, hogy segítenek a családnak. A jövőhéten lesz egy testületi ülés, ahol eldöntik, mennyivel támogatják a felújítás költségeit. A segítségükben teljesen biztosak.
A legnagyobb veszteség nem anyagi
– A tetőt és a bútorokat is lehet pótolni. De a gyerekeim szemében megmarad a félelem. Az a gondolat, hogy mi van, ha újra megtörténik – mondta az édesanya. A legfontosabb számára az, hogy együtt maradtak. A többit majd valahogy megoldják.
Név: Szabó Róbert
Számlaszám: MBH 10300002-10682986-49010011
Közlemény: Szabó család támogatás