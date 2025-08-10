augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

19°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jótékonyság

28 perce

Szabó Róbert és családja otthona a nyári viharban vált lakhatatlanná, de a szegedi és tiszaszigeti közösség összefogott értük

Címkék#szabó család#Szeged#adomány#Tiszasziget

Egy pusztító nyári vihar pillanatok alatt tette lakhatatlanná otthonukat. Szabó Róbert és családja számára mégsem a károk jelentik a legnagyobb veszteséget. Már látják a fényt az alagút végén, mert Szeged és Tiszasziget is összefogott értük.

Berecz Blanka

A júliusi vihar, ami az egész Dél-Alföldön végigsöpört, életeket forgatott fel és írt át. A Tiszaszigeten élő Szabó Róbert és családja pillanatok alatt veszítette el az otthonuk jelentős részét. A szél letépte a házuk tetejét, beáztak a szobák, tönkrementek a bútorok, szinte minden, ami addig az otthont jelentette számukra. Az emberek eddig több mint 1 millió forintot adakoztak számukra, amihez a szigeti önkormányzat is hozzátett még egy esemény kapcsán 200 ezret. Tiszasziget összefogott értük.

Szabó Róbert és családja a Somogyi könyvtárban, ahol nekik gyűjtöttek, hogy felújítsák a viharban tönkre ment házukat.
Jótékonysági délutánt tartottak a Somogyi Könyvtárban Szabó Róbert és családja megsegítésére. Fotó: Karnok Csaba. 

Szabó Róbert és családja nem adta fel

– A két kisgyermekemmel voltunk otthon, amikor eltűnt a tető a fejünk fölül. A kisebbik fiam éppen abban a hálószobában aludt, ahol a legnagyobb kár történt. Arra ébredt, hogy felkaptam az ágyból – mesélte lapunknak Szabó-Udvardy Nikolett, az édesanya. A pusztítás szinte az egész házat elérte, ám a legnagyobb csoda mégis az volt, hogy senki sem sérült meg. 

A család jelenleg ideiglenesen a rokonoknál lakik, miközben otthonuk felújítása, lassan ugyan, de halad. A tető fóliázása és lécezése megtörtént, a következő hetekben jön a gipszkartonozás, a festés és a szobák rendbetétele. Minden azonban nemcsak lelki, de anyagi terhet is ró a családra, egy olyan terhet, amit egyedül nem biztos, hogy el tudnak viselni. A Szabó család története megérintette a szegedieket. A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár szombaton jótékonysági délutánt tartott "Család, megújulás, remény" címmel, aminek bevétele teljes egészében a családot illeti. 

A délutánon Dr. Papp Melinda meseterapeuta, meseíró és egyetemi adjunktus arról beszélt, hogyan segíthetnek a történetek feldolgozni a traumát, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Sánta Dávid édesapa, író és mentálhigiénés szakember beszélt az apai szerep kihívásairól válsághelyzetben. Kálci, azaz Horváth-Boros Klára, gasztroblogger saját dedikált receptkönyveit lehetett megvásárolni, a bevételének 30 százalékát ajánlotta fel.

A Somogyi Könyvtár gyűjtésével, az eddig összegyűlt adományokból és a tiszaszigeti önkormányzat segítségével, remény nyílt arra, hogy a Szabó család újra visszatérjen otthonába. Ferenczi Ferenc Tiszasziget polgármestere lapunknak azt nyilatkozta, nem volt kérdés arra vonatkozóan, hogy segítenek a családnak. A jövőhéten lesz egy testületi ülés, ahol eldöntik, mennyivel támogatják a felújítás költségeit. A segítségükben teljesen biztosak. 

A legnagyobb veszteség nem anyagi

– A tetőt és a bútorokat is lehet pótolni. De a gyerekeim szemében megmarad a félelem. Az a gondolat, hogy mi van, ha újra megtörténik – mondta az édesanya. A legfontosabb számára az, hogy együtt maradtak. A többit majd valahogy megoldják.

Név: Szabó Róbert

Számlaszám: MBH 10300002-10682986-49010011

Közlemény: Szabó család támogatás

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu