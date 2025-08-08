Szabó Róbert házát letarolta a vihar, most egy egész falu állt mögé, hogy újra otthona legyen

Szabó Róbert és családja volt a július elejei vihar egyik legnagyobb károsultja: az orkán erejű szél megbontotta frissen felújított otthonuk tetejét és a felét levitte, letépte, eső áztatta a házat, a bútorokat és a gyerekszobát. Azóta öccsénél, Gábornál laknak Újszentivánon. Az emberek eddig több mint 1 millió forintot adakoztak számukra, amihez a szigeti önkormányzat is hozzátett még egy esemény kapcsán 200 ezret. Tiszasziget összefogott értük. Róbertnek, Nikolettnek, gyerekeiknek, Noelnek és Barnabásnak minden segítség jól jön.

Szabó Róbert és családjának otthona pár nappal ezelőtt még így nézett ki. Fotó: Imre Péter

Rendezvény a javukra

A famíliára a szegedi Somogyi-könyvtárban is felfigyeltek: szombaton 14 órától Család, megújulás, remény – Jótékonysági esemény a Szabó család otthonáért címmel tartanak rendezvényt az első emeleti közösségi térben. Három előadás lesz Papp Melinda meseterapeuta, meseíró, az SZTE adjunktusa, Sánta Dávid mentálhigiénés szakember, író, blogger, valamint a tiszaszigeti Horváth-Boros Klára gasztroblogger – akit a községben mindenki Kálcinak ismer –, tolmácsolásában. Beszélgetni is lehet velük.

A becsületkasszában összegyűlt pénzt Szabóék kapják meg. Viszont aki másképp is segíteni akar a családnak az a következőképpen teheti meg, név: Szabó Róbert, számlaszám: MBH 10300002-10682986-49010011, a közlemény: Szabó család előadás-támogatás

Szabó Róbert jó hírei

Az esemény apropóján felhívtuk Szabó Róbertet, aki végre jó hírekről számolhatott be. Elmondta: a tető már félig kész van, péntekig lecserélik a károsodott farészeket és újrafóliázzák, utána kerül majd rá a cserép. A vállalkozó közölte velük, hogy a nem sérült tetőrészről is leszedi a cserepet, megerősíti a szarufákat és új párazáró fóliát helyez el. A gipszkartonozás, az álmennyezet rendbehozása a jövő héten kezdődhet.

– Barnabás jól el van, jön, megy, játszik, Noel azonban már nagyon menne haza a régi otthonba. Reméljük, iskolakezdés előtt hazaköltözhetünk – mondta az édesapa.