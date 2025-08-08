1 órája
Szabó Róbert házát letarolta a vihar, most egy egész falu állt mögé, hogy újra otthona legyen
A tiszaszigeti família tragédiájára a szegedi Somogyi-könyvtárban is felfigyeltek. Szabó Róbert és családja megsegítésére rendeznek három előadást tartalmazó eseményt, amire a belépés díjtalan, de a becsületkasszában összegyűlt összeget a viharkárt szenvedett – házuk tetejének felét levitte a szél – család kapja meg.
Szabó Róbert és családja volt a július elejei vihar egyik legnagyobb károsultja: az orkán erejű szél megbontotta frissen felújított otthonuk tetejét és a felét levitte, letépte, eső áztatta a házat, a bútorokat és a gyerekszobát. Azóta öccsénél, Gábornál laknak Újszentivánon. Az emberek eddig több mint 1 millió forintot adakoztak számukra, amihez a szigeti önkormányzat is hozzátett még egy esemény kapcsán 200 ezret. Tiszasziget összefogott értük. Róbertnek, Nikolettnek, gyerekeiknek, Noelnek és Barnabásnak minden segítség jól jön.
Rendezvény a javukra
A famíliára a szegedi Somogyi-könyvtárban is felfigyeltek: szombaton 14 órától Család, megújulás, remény – Jótékonysági esemény a Szabó család otthonáért címmel tartanak rendezvényt az első emeleti közösségi térben. Három előadás lesz Papp Melinda meseterapeuta, meseíró, az SZTE adjunktusa, Sánta Dávid mentálhigiénés szakember, író, blogger, valamint a tiszaszigeti Horváth-Boros Klára gasztroblogger – akit a községben mindenki Kálcinak ismer –, tolmácsolásában. Beszélgetni is lehet velük.
A becsületkasszában összegyűlt pénzt Szabóék kapják meg. Viszont aki másképp is segíteni akar a családnak az a következőképpen teheti meg, név: Szabó Róbert, számlaszám: MBH 10300002-10682986-49010011, a közlemény: Szabó család előadás-támogatás
Szabó Róbert jó hírei
Az esemény apropóján felhívtuk Szabó Róbertet, aki végre jó hírekről számolhatott be. Elmondta: a tető már félig kész van, péntekig lecserélik a károsodott farészeket és újrafóliázzák, utána kerül majd rá a cserép. A vállalkozó közölte velük, hogy a nem sérült tetőrészről is leszedi a cserepet, megerősíti a szarufákat és új párazáró fóliát helyez el. A gipszkartonozás, az álmennyezet rendbehozása a jövő héten kezdődhet.
– Barnabás jól el van, jön, megy, játszik, Noel azonban már nagyon menne haza a régi otthonba. Reméljük, iskolakezdés előtt hazaköltözhetünk – mondta az édesapa.
