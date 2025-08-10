Tegnap, 7:30
Szeged égbe nyúló ikonikus építményei között egy országos rekorder is áll
Szeged városképe több ikonikus magas építményt is magában foglal, amelyek közül némelyik országos rekordot is tart. Szeged legmagasabb épületei között a rókusi telefontorony, az újszegedi tévétorony és a Fogadalmi templom is szerepel. Ezek az épületek nemcsak magasságuk, hanem történetük és funkciójuk miatt is különlegesek.
A legmagasabb szegedi épület a rókusi telefontorony (Magyar Telekom/Matáv-torony), amely 158 méter magas. A város legkiemelkedőbb, egyben Csongrád-Csanád vármegye második legmagasabb építménye egy telekommunikációs célú torony, amelyet a ’90-es évek elején adtak át. A vármegye legmagasabb építménye a Szentesi tévétorony, amely 235 méter magas. Ez a torony egyben az ország legmagasabb TV-tornya is. A Szentesi tévétorony eredetileg 218 méter magas volt, de a ráépítésekkel 17 méterrel toldották meg, így érte el a jelenlegi magasságát. A torony az 1960-as évek elején épült, és a rádió- és tévéműsorok sugárzására használták. Nézzük, melyek még Szeged legmagasabb épületei!
Szeged legmagasabb épületei rekordmagasságban
A rókusi telefontorony masszív betonszerkezet 101 méter magas, amihez egy acélszerkezetes „csutka” csatlakozik, így eléri a 158 métert. A torony tetején üzemi daru segíti az antenna-karbantartást, ami egy olyan technikai részlet, ami ritkán kerül a reflektorfénybe.
Következik az Újszegedi tévétorony 90 méterrel
Szeged második legmagasabb építménye az Újszegedben épült 90 méteres tévétorony. 1988-ban emelték, és kezdetben a Magyar Rádió helyi műsorait, majd a Danubius Rádiót és az M1 analóg csatornát sugározta.
Egyházi magaslatok: a Fogadalmi templom (Szegedi Dóm) 81 méter
1914-ben kezdték építeni, de csak 1930-ban készült el részben a világháborús akadályok miatt. Tornyai 81 méter magasak, és Magyarország harmadik legnagyobb székesegyháza, emellett lenyűgöző freskói és világelső méretű orgonája miatt is figyelemre méltó.
Régi építészet: Szent Rókus templom – 72 méter
A Rókus városrészben álló templom 1909-es építésű tornya egy századelős remekmű, amely a város vallási és építészeti örökségéhez kötődik. A szegedi Szent Rókus-plébániatemplom egy 1905–1909 között épült Aigner Sándor tervei szerint neogótikus építészeti stílusú római katolikus templom. A Rókus városrészben található, a mai Kossuth Lajos sugárút mentén.
A Szent István téri víztorony: 54,9 méter
Szeged ikonikus víztornya, egykor a világ legmagasabb víztornya volt, ma pedig városi jelkép. Hasonlóan érdekes még az ennél is magasabb Rókusi víztorony (66,5 m, 1985) és az Újszegedi víztorony (60 m, 1973).
Lakóépületként kiemelkedő: Újszegedi magasház 64 méter, 17 emelet
A panelépítési korszak szülöttje, 64 méterrel Szeged legmagasabb lakóháza. Eredetileg még magasabbra tervezték, de a talaj szerkezete miatt visszavették a méretet. 2023 decemberében 28 méteres portréfestést kapott Szent-Györgyi Albertről és Karikó Katalinról. Körülbelül 120 család él Szeged legmagasabb lakóépületében.
Két szerelem, egy végzet: megrázó részletek Magyar Ede haláláról – galériával
Alpinisták a városban, válasz a Reök-kripta ügyében