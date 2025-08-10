Szeged égbe nyúló ikonikus építményei között egy országos rekorder is áll

A legmagasabb szegedi épület a rókusi telefontorony (Magyar Telekom/Matáv-torony), amely 158 méter magas. A város legkiemelkedőbb, egyben Csongrád-Csanád vármegye második legmagasabb építménye egy telekommunikációs célú torony, amelyet a ’90-es évek elején adtak át. A vármegye legmagasabb építménye a Szentesi tévétorony, amely 235 méter magas. Ez a torony egyben az ország legmagasabb TV-tornya is. A Szentesi tévétorony eredetileg 218 méter magas volt, de a ráépítésekkel 17 méterrel toldották meg, így érte el a jelenlegi magasságát. A torony az 1960-as évek elején épült, és a rádió- és tévéműsorok sugárzására használták. Nézzük, melyek még Szeged legmagasabb épületei!

Szeged legmagasabb épületei közé tartozik a Szent István téri víztorony, ami egykor a világ legmagasabb víztornya volt és ahonnan a kilátás is pazar. Fotó: Arany T. János

Szeged legmagasabb épületei rekordmagasságban

A rókusi telefontorony masszív betonszerkezet 101 méter magas, amihez egy acélszerkezetes „csutka” csatlakozik, így eléri a 158 métert. A torony tetején üzemi daru segíti az antenna-karbantartást, ami egy olyan technikai részlet, ami ritkán kerül a reflektorfénybe.

Következik az Újszegedi tévétorony 90 méterrel

Szeged második legmagasabb építménye az Újszegedben épült 90 méteres tévétorony. 1988-ban emelték, és kezdetben a Magyar Rádió helyi műsorait, majd a Danubius Rádiót és az M1 analóg csatornát sugározta.

Egyházi magaslatok: a Fogadalmi templom (Szegedi Dóm) 81 méter

1914-ben kezdték építeni, de csak 1930-ban készült el részben a világháborús akadályok miatt. Tornyai 81 méter magasak, és Magyarország harmadik legnagyobb székesegyháza, emellett lenyűgöző freskói és világelső méretű orgonája miatt is figyelemre méltó.

Régi építészet: Szent Rókus templom – 72 méter

A Rókus városrészben álló templom 1909-es építésű tornya egy századelős remekmű, amely a város vallási és építészeti örökségéhez kötődik. A szegedi Szent Rókus-plébániatemplom egy 1905–1909 között épült Aigner Sándor tervei szerint neogótikus építészeti stílusú római katolikus templom. A Rókus városrészben található, a mai Kossuth Lajos sugárút mentén.

A Szent István téri víztorony: 54,9 méter

Szeged ikonikus víztornya, egykor a világ legmagasabb víztornya volt, ma pedig városi jelkép. Hasonlóan érdekes még az ennél is magasabb Rókusi víztorony (66,5 m, 1985) és az Újszegedi víztorony (60 m, 1973).