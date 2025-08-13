augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

21°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megújulás

12 órája

Modern biztosítóberendezést kapott a Szeged–Röszke vasútvonal

Címkék#V-Híd Zrt#AŽD Praha#R-Kord#V-Híd Holding#Röszke#Szeged#vasútvonal

A Szeged és Röszke közötti vasútvonal új szintre lépett a biztonságban.

Delmagyar.hu

Üzembe helyezték a korszerű vasúti biztosítóberendezést a Szeged és Röszke közötti vasútvonalon. A fejlesztés az R-Kord és a cseh AŽD Praha közös munkájának eredménye, amely során az egységes európai vonatbefolyásoló rendszer (ETCS L1) állandó elemeit is telepítették.

Szeged-Röszke vasútvonal korszerűsítése
Befejeződött a Szeged-Röszke vasútvonal korszerűsítése, modern biztosítóberendezések és európai szabványú rendszerek kerültek a pályára. Fotó: AŽD Praha / Facebook

Partnerségben valósult meg a Szeged-Röszke vasútvonal korszerűsítése

A projekt a V-Híd Zrt. és a Közép-Kelet-Európa piacvezető vasúti biztosítóberendezés-gyártója, az AŽD Praha együttműködésében valósult meg. A két vállalat közös cége, a V4SIL Kft., 60 százalékban a V-Híd, 40 százalékban az AŽD tulajdonában áll.

A cseh vállalat közleménye szerint az ESA 44-HU típusú digitális állomási biztosítóberendezést telepítették Szeged-Rendező és Röszke állomásokon, valamint a Szeged–Röszke–országhatár vasútvonalon. Az AŽD a V-Híd Holdinghoz tartozó R-Kord alvállalkozójaként korszerűsítette az állomási és a vonali rendszereket, vágányáramköröket épített ki, és elhelyezte a balízokat is.

Az együttműködés részeként a cseh know-how és eszközök felhasználásával Magyarországon gyártották a végső berendezéseket, a szoftvert pedig a hazai szabályozásokhoz igazították.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu