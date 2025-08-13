Modern biztosítóberendezést kapott a Szeged–Röszke vasútvonal

Üzembe helyezték a korszerű vasúti biztosítóberendezést a Szeged és Röszke közötti vasútvonalon. A fejlesztés az R-Kord és a cseh AŽD Praha közös munkájának eredménye, amely során az egységes európai vonatbefolyásoló rendszer (ETCS L1) állandó elemeit is telepítették.

Befejeződött a Szeged-Röszke vasútvonal korszerűsítése, modern biztosítóberendezések és európai szabványú rendszerek kerültek a pályára. Fotó: AŽD Praha / Facebook

Partnerségben valósult meg a Szeged-Röszke vasútvonal korszerűsítése

A projekt a V-Híd Zrt. és a Közép-Kelet-Európa piacvezető vasúti biztosítóberendezés-gyártója, az AŽD Praha együttműködésében valósult meg. A két vállalat közös cége, a V4SIL Kft., 60 százalékban a V-Híd, 40 százalékban az AŽD tulajdonában áll.

A cseh vállalat közleménye szerint az ESA 44-HU típusú digitális állomási biztosítóberendezést telepítették Szeged-Rendező és Röszke állomásokon, valamint a Szeged–Röszke–országhatár vasútvonalon. Az AŽD a V-Híd Holdinghoz tartozó R-Kord alvállalkozójaként korszerűsítette az állomási és a vonali rendszereket, vágányáramköröket épített ki, és elhelyezte a balízokat is.

Az együttműködés részeként a cseh know-how és eszközök felhasználásával Magyarországon gyártották a végső berendezéseket, a szoftvert pedig a hazai szabályozásokhoz igazították.