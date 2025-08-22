2 órája
Szeged utcái között van, ami Barbie-mesébe illik, és olyan is, ami hatszáz éves
Városunk utcái nemcsak közlekedési útvonalak, hanem a városi történelem és identitás lenyomatai. A Szeged utcái című írás különlegességeket emel ki, mint a legöregebb, legrövidebb vagy épp legkerekebb utcák. Péter László nagy munkája óta senki sem gyűjtötte össze a tudnivalókat.
Szeged utcái és történeti jelentőségük
Ezek közül az újszegedi Héja utca – egy apró, Barbie-hangulatú kör alakú kis térrel – emelkedik ki leginkább. A Szajáni utca mindössze 50 méteres egy portából álló házsora is éppolyan egyedi, mint a 43 méteres Varga utca, ahol csupán néhány ház áll. Eközben a hat évszázados Szentháromság utca a város legöregebb utcája.
Ami a cikkből kimaradt, de Péter László munkája feltárta
- Szótári utcanévtár elsőként – Péter László 1974-ben publikált műve volt az első, amely egy jelentős magyar város (Szeged) utcaneveit betűrendbe szedve, 1522-től 1972-ig dolgozta fel. A kötet nem pusztán névadást mutat be történeti forrásokkal, hanem a város identitásának hordozóit állította középpontba.
- Típusok és névadási elvek – A szerző kategorizálta az utcaneveket (személynévi, eseményneves, földrajzi stb.), javaslatokat tett a névadási irányelvekre és a jövőbeni fejlesztésre, hangsúlyozva, hogy a természeti eredetű nevek (főként virágnevek) gazdagíthatják a városi névadási hagyományokat.
Az ismert különlegességek
- Héja utca (Újszeged) – Szeged egyetlen kör alakú utcája, mintha egy Barbie-történetbe csöppennénk: kis tér, fa és pad a közepén, különleges hangulat és ritka magánszféra a házak között.
- Matuzsálem és újszülöttek – A Szentháromság utca több mint 600 éves, míg a Rókusi, Marostői és Vadaspark lakópark utcái a legfiatalabbak közé tartoznak.
- Szuperrövid utcák – Szajáni utca (50 méter, néhány portával), Varga utca (43 méter), Só utca (ennek 2007-ig páros oldala sem volt).
- Történeti hátterű utcaelnevezés – Péter László szerint a város utcaneveiben a huszadik századi politikai változások, irodalmi hagyomány és természetes szépség egyaránt megjelenik.
- A leghosszabbak – kollégánk a leghosszabb utca megállapításában Firbás Zoltán településmérnök segítségét kérte. Nem volt könnyű dönteni. A Dorozsmai utat, a szőregi Szerb utcát és az újszegedi Fő fasort versenyeztették. Végül térkép alapján az újszegedi, két és fél kilométer hosszú Fő fasort kiáltottuk ki a leghosszabb, összefüggő házsorral rendelkező utcának.
