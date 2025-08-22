augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

21°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az utca ahol csak néhány ház áll

2 órája

Szeged utcái között van, ami Barbie-mesébe illik, és olyan is, ami hatszáz éves

Címkék#Péter László#Szeged#utca#helytörténet

Városunk utcái nemcsak közlekedési útvonalak, hanem a városi történelem és identitás lenyomatai. A Szeged utcái című írás különlegességeket emel ki, mint a legöregebb, legrövidebb vagy épp legkerekebb utcák. Péter László nagy munkája óta senki sem gyűjtötte össze a tudnivalókat.

Arany T. János

Szeged utcái nemcsak közlekedési útvonalak – történetek, hagyományok és városi lélektér formálói. Egykori kollégánk, Bobkó Anna zseniális cikke 2008-ból háromféle különlegességet emel ki: a város legkerekebb, legmatuzsálemibb, legújabb és legrövidebb utcáit.

Szeged utcái közül a Szajáni utca a legrövidebb.
Szeged utcái: az alsóvárosi Szajáni utca nem túl forgalmas. Nem csoda, hiszen Szeged egyik legrövidebb házsora található itt, az utca ötven méter hosszú. Még ennél is rövidebb a kecskéstelepi Varga utca, ami negyvenhárom méter hosszú. Fotó: Karnok Csaba

Szeged utcái és történeti jelentőségük

Ezek közül az újszegedi Héja utca – egy apró, Barbie-hangulatú kör alakú kis térrel – emelkedik ki leginkább. A Szajáni utca mindössze 50 méteres egy portából álló házsora is éppolyan egyedi, mint a 43 méteres Varga utca, ahol csupán néhány ház áll. Eközben a hat évszázados Szentháromság utca a város legöregebb utcája.

Ami a cikkből kimaradt, de Péter László munkája feltárta

  1. Szótári utcanévtár elsőként – Péter László 1974-ben publikált műve volt az első, amely egy jelentős magyar város (Szeged) utcaneveit betűrendbe szedve, 1522-től 1972-ig dolgozta fel. A kötet nem pusztán névadást mutat be történeti forrásokkal, hanem a város identitásának hordozóit állította középpontba.
  2. Típusok és névadási elvek – A szerző kategorizálta az utcaneveket (személynévi, eseményneves, földrajzi stb.), javaslatokat tett a névadási irányelvekre és a jövőbeni fejlesztésre, hangsúlyozva, hogy a természeti eredetű nevek (főként virágnevek) gazdagíthatják a városi névadási hagyományokat.

Az ismert különlegességek

  • Héja utca (Újszeged) – Szeged egyetlen kör alakú utcája, mintha egy Barbie-történetbe csöppennénk: kis tér, fa és pad a közepén, különleges hangulat és ritka magánszféra a házak között.
  • Matuzsálem és újszülöttek – A Szentháromság utca több mint 600 éves, míg a Rókusi, Marostői és Vadaspark lakópark utcái a legfiatalabbak közé tartoznak.
  • Szuperrövid utcák – Szajáni utca (50 méter, néhány portával), Varga utca (43 méter), Só utca (ennek 2007-ig páros oldala sem volt).
  • Történeti hátterű utcaelnevezés – Péter László szerint a város utcaneveiben a huszadik századi politikai változások, irodalmi hagyomány és természetes szépség egyaránt megjelenik.
  • A leghosszabbak – kollégánk a leghosszabb utca megállapításában Firbás Zoltán településmérnök segítségét kérte. Nem volt könnyű dönteni. A Dorozsmai utat, a szőregi Szerb utcát és az újszegedi Fő fasort versenyeztették. Végül térkép alapján az újszegedi, két és fél kilométer hosszú Fő fasort kiáltottuk ki a leghosszabb, összefüggő házsorral rendelkező utcának.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu