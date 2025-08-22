Szeged utcái között van, ami Barbie-mesébe illik, és olyan is, ami hatszáz éves

Szeged utcái nemcsak közlekedési útvonalak – történetek, hagyományok és városi lélektér formálói. Egykori kollégánk, Bobkó Anna zseniális cikke 2008-ból háromféle különlegességet emel ki: a város legkerekebb, legmatuzsálemibb, legújabb és legrövidebb utcáit.

Szeged utcái: az alsóvárosi Szajáni utca nem túl forgalmas. Nem csoda, hiszen Szeged egyik legrövidebb házsora található itt, az utca ötven méter hosszú. Még ennél is rövidebb a kecskéstelepi Varga utca, ami negyvenhárom méter hosszú. Fotó: Karnok Csaba

Szeged utcái és történeti jelentőségük

Ezek közül az újszegedi Héja utca – egy apró, Barbie-hangulatú kör alakú kis térrel – emelkedik ki leginkább. A Szajáni utca mindössze 50 méteres egy portából álló házsora is éppolyan egyedi, mint a 43 méteres Varga utca, ahol csupán néhány ház áll. Eközben a hat évszázados Szentháromság utca a város legöregebb utcája.

Ami a cikkből kimaradt, de Péter László munkája feltárta

Szótári utcanévtár elsőként – Péter László 1974-ben publikált műve volt az első, amely egy jelentős magyar város (Szeged) utcaneveit betűrendbe szedve, 1522-től 1972-ig dolgozta fel. A kötet nem pusztán névadást mutat be történeti forrásokkal, hanem a város identitásának hordozóit állította középpontba. Típusok és névadási elvek – A szerző kategorizálta az utcaneveket (személynévi, eseményneves, földrajzi stb.), javaslatokat tett a névadási irányelvekre és a jövőbeni fejlesztésre, hangsúlyozva, hogy a természeti eredetű nevek (főként virágnevek) gazdagíthatják a városi névadási hagyományokat.

Az ismert különlegességek