Hullócsillag-zápor varázsolja el a várost: a Szegedi Csillagvizsgáló megnyitja kapuit a csillagvadászok előtt

Különleges programmal készül a Szegedi Csillagvizsgáló a Perseidák hullócsillagzápor maximumának éjszakáján. Idén augusztus 12-én ismét megrendezik a Hullócsillagok éjszakáját.

Különleges programmal készül a Szegedi Csillagvizsgáló a Perseidák hullócsillagzápor maximumának éjszakáján. Archív Fotó: Sándor Judit

A Szegedi Csillagvizsgáló programjának menete

A Szegedi Csillagvizsgáló munkatársai az „Egy Hét a Csillagok Alatt” országos programsorozat részeként több távcsővel készülnek a Kertész utcai helyszínen. A résztvevők ingyenesen és előzetes bejelentkezés nélkül szemlélhetik meg a csillagos égbolt távoli és halvány látványosságait.

Ezzel párhuzamosan a focipálya melletti észlelőtéren közösségi hullócsillagnézésre invitálják az érdeklődőket. A szervezők távcsöveik és lézeres csillagképtúrájuk segítségével mutatják meg az égbolt legérdekesebb jelenségeit.

Ez még nem minden: a Csillagvizsgálóban előadásokat is tartanak, valamint az érdeklődők az 50 cm-es bemutatótávcső látványára is számíthatnak.

Kinek ajánlott a program?

A Csillagvizsgáló programjai mindazok számára érdekesek, akik szeretnének teljes képet kapni a meteorok és hullócsillagok eredetéről, és kíváncsiak az ország egyik legjobb bemutatóteleszkópjára is.

Potyognak a Perseidák

A Perseidák az egyik legismertebb meteorraj, amely fényes meteorokat és sűrű hullást produkál. A meteorok az égbolt bármely részén feltűnhetnek.

Az ország egyik rádióantennás meteordetektora a Szegedi Csillagvizsgáló tetején működik, amely folyamatosan monitorozza az eget, és észleli a különleges meteorjelenségeket. Július 24-től már szemmel láthatóan fokozódott a hullócsillag-aktivitás.

Bővebb információ a Szegedi Csillagvizsgáló Facebook-oldalán érhető el.