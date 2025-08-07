1 órája
Hullócsillag-zápor varázsolja el a várost: a Szegedi Csillagvizsgáló megnyitja kapuit a csillagvadászok előtt
A Szegedi Csillagvizsgáló idén is különleges élményt kínál az égbolt szerelmeseinek: augusztus 12-én, a Perseidák csúcsán távcsövekkel, csillagképtúrával és közösségi hullócsillagnézéssel várják az érdeklődőket.
Különleges programmal készül a Szegedi Csillagvizsgáló a Perseidák hullócsillagzápor maximumának éjszakáján. Idén augusztus 12-én ismét megrendezik a Hullócsillagok éjszakáját.
A Szegedi Csillagvizsgáló programjának menete
A Szegedi Csillagvizsgáló munkatársai az „Egy Hét a Csillagok Alatt” országos programsorozat részeként több távcsővel készülnek a Kertész utcai helyszínen. A résztvevők ingyenesen és előzetes bejelentkezés nélkül szemlélhetik meg a csillagos égbolt távoli és halvány látványosságait.
Ezzel párhuzamosan a focipálya melletti észlelőtéren közösségi hullócsillagnézésre invitálják az érdeklődőket. A szervezők távcsöveik és lézeres csillagképtúrájuk segítségével mutatják meg az égbolt legérdekesebb jelenségeit.
Ez még nem minden: a Csillagvizsgálóban előadásokat is tartanak, valamint az érdeklődők az 50 cm-es bemutatótávcső látványára is számíthatnak.
Kinek ajánlott a program?
A Csillagvizsgáló programjai mindazok számára érdekesek, akik szeretnének teljes képet kapni a meteorok és hullócsillagok eredetéről, és kíváncsiak az ország egyik legjobb bemutatóteleszkópjára is.
Potyognak a Perseidák
A Perseidák az egyik legismertebb meteorraj, amely fényes meteorokat és sűrű hullást produkál. A meteorok az égbolt bármely részén feltűnhetnek.
Az ország egyik rádióantennás meteordetektora a Szegedi Csillagvizsgáló tetején működik, amely folyamatosan monitorozza az eget, és észleli a különleges meteorjelenségeket. Július 24-től már szemmel láthatóan fokozódott a hullócsillag-aktivitás.
Bővebb információ a Szegedi Csillagvizsgáló Facebook-oldalán érhető el.
