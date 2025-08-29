1 órája
El sem hinnéd, milyen gyűjtemény rejtőzik a szegedi hulladékudvar falai mögött – galériával
A Vértói hulladékudvar mediterrán növényzetével és különleges gyűjteményével egyedi látványt tár az érkezők elé. A szegedi hulladékudvarok nemcsak korszerűen működnek, de kellemes élményt is nyújtanak a látogatók számára.
A szegedi szelektív hulladékgyűjtés korszerű rendszer szerint működik, amelynek fontos szereplői a szegedi hulladékudvarok is, szerte a városban. Ezek közül a Vértói hulladékudvar nemcsak a mi figyelmünket keltette fel, hanem a MOHU Aranykuka nyereményjáték Csongrád-Csanád vármegyei helyszínéül is ezt választották.
Mediterrán növények díszítik a hulladékudvart
A Vértói hulladékudvar 18 éve működik, és megalapítása óta Kazareczki Adrián gondoskodik a gördülékeny mindennapokról. A mérleget hatalmas, virágzó leanderek veszik körbe, a szemétgyűjtők körül is egzotikus növények kaptak helyet, újrahasznosított elemekből pedig egy sziklakertet is kialakítottak. A kis tavacska tavirózsákkal teli, így a terület inkább emlékeztet egy gondozott kertre, mintsem egy hulladékudvarra.
A dekoráció fenntartásával főként Kazareczki Adrián foglalkozik, de a dolgozók összefogása és saját szabadidejük rááldozása nélkül a növényzet nem tudna ilyen szép maradni. Nyitás előtt, még az erős napsütést megelőzően csaknem egy órán keresztül öntöznek.
– Sokan meglepődnek, mikor megérkeznek. Azt hiszik, ha hulladékudvarról van szó, akkor sok a szemét és büdös van. De nézzünk körbe, ez egyáltalán nem így van – mesélte Kazareczki Adrián, a hulladékudvar kezelője.
Rejtett gyűjtemény a hulladékudvarbanFotók: Karnok Csaba
Különleges gyűjtemény
A szegedi hulladékudvar különlegessége nemcsak a mediterrán növényzetben rejlik. A kezelő eleinte saját tárgyaival dekorálta az udvart, majd egyre többen ajánlották fel a régiségeiket, érdekes darabjaikat. Így lassan összeállt a nagy gyűjtemény, melyben különféle népi használati eszközöket, régi konyhai eszközöket, szerszámokat láthatunk. Ma már ritkán látott teknőt, gyalut vagy antik kendertörőt is megcsodálhatunk a kincsek között.
– Hoznak a vendégek is érdekes holmikat, és van, aki évekkel később is visszajár megnézni, mi lett azzal a holmival, amit itt hagyott – magyarázta a hulladékudvar kezelője. Gyerekeket is gyakran hoznak ide, hogy megmutassák az összegyűjtött régi kincseket.
A szegedi hulladékudvarok biztosítják a rendezett szelektív gyűjtést
Szinte minden háztartásban keletkezett szelektív hulladékot átvesznek a szegedi hulladékudvarok. Jelenleg kilenc hulladékudvar működik a városban, amelyeket igénybe lehet venni. Bizonyos hulladékokra, mint az építkezési törmelék vagy lomhulladék elhelyezésére, éves mennyiségi korlátozás vonatkozik.
A dolgozók a nagy forgalom miatt előzetes időpontfoglalást javasolnak, amelyet a központi telefonszámon lehet megtenni. Itt a hulladékudvarok telítettségéről is lehet érdeklődni. Bár általában van szabad kapacitás, a kellemetlenségek elkerülése érdekében célszerű előre tájékozódni.
Elhagyta rakományát egy traktor hódmezővásárhely közelében – galériával