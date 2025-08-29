El sem hinnéd, milyen gyűjtemény rejtőzik a szegedi hulladékudvar falai mögött – galériával

A szegedi szelektív hulladékgyűjtés korszerű rendszer szerint működik, amelynek fontos szereplői a szegedi hulladékudvarok is, szerte a városban. Ezek közül a Vértói hulladékudvar nemcsak a mi figyelmünket keltette fel, hanem a MOHU Aranykuka nyereményjáték Csongrád-Csanád vármegyei helyszínéül is ezt választották.

Különleges növényekkel és egyedi gyűjteménnyel díszített a szegedi hulladékudvar. Fotó: Karnok Csaba.

Mediterrán növények díszítik a hulladékudvart

A Vértói hulladékudvar 18 éve működik, és megalapítása óta Kazareczki Adrián gondoskodik a gördülékeny mindennapokról. A mérleget hatalmas, virágzó leanderek veszik körbe, a szemétgyűjtők körül is egzotikus növények kaptak helyet, újrahasznosított elemekből pedig egy sziklakertet is kialakítottak. A kis tavacska tavirózsákkal teli, így a terület inkább emlékeztet egy gondozott kertre, mintsem egy hulladékudvarra.

A dekoráció fenntartásával főként Kazareczki Adrián foglalkozik, de a dolgozók összefogása és saját szabadidejük rááldozása nélkül a növényzet nem tudna ilyen szép maradni. Nyitás előtt, még az erős napsütést megelőzően csaknem egy órán keresztül öntöznek.

– Sokan meglepődnek, mikor megérkeznek. Azt hiszik, ha hulladékudvarról van szó, akkor sok a szemét és büdös van. De nézzünk körbe, ez egyáltalán nem így van – mesélte Kazareczki Adrián, a hulladékudvar kezelője.